PONTIANAK POST - Aturan mendapatkan surat izin mengemudi sepeda motor di Inggris berpotensi mengalami perubahan.

Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) memasukkan evaluasi persyaratan ujian, peningkatan kualifikasi instruktur, serta pengawasan pelatihan pengendara pemula dalam agenda kerjanya untuk tahun anggaran 2026–2027.

Rencana tersebut tercantum dalam dokumen DVSA Business Plan 2026–27.

Advertisement Dilansir dari Visordown, lembaga yang menangani standar pengemudi dan kendaraan di Inggris itu juga menargetkan waktu tunggu ujian praktik sepeda motor bisa dipangkas menjadi enam pekan atau kurang pada Maret 2027.

Persyaratan Ujian Motor Akan Dievaluasi

Advertisement Salah satu agenda utama DVSA adalah meninjau kembali persyaratan ujian sepeda motor.

Lembaga tersebut menyatakan akan mendorong reformasi apabila diperlukan, dengan syarat perubahan yang dilakukan tetap mempertahankan atau meningkatkan standar keselamatan.

Namun, dokumen rencana kerja itu belum menjelaskan bagian mana dari ujian yang berpotensi berubah.

Belum ada kepastian apakah evaluasi tersebut akan menyentuh ujian Module 1 dan Module 2 yang saat ini berlaku.

Selain persyaratan ujian, DVSA juga menyoroti peningkatan kualifikasi instruktur dan pengawasan terhadap kualitas pelatihan.

Layanan digital untuk para penyelenggara Compulsory Basic Training (CBT) juga masuk dalam agenda perbaikan.