PONTIANAK POST - China berhasil melakukan penerbangan berawak perdana pesawat listrik CE-25A di Binzhou, Provinsi Shandong, dengan kemampuan angkut hingga 19 penumpang dan kecepatan mencapai 300 kilometer per jam.

Pesawat yang dikembangkan melalui kerja sama Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) dan sejumlah mitra tersebut menjalani penerbangan selama 16 menit 38 detik dengan jarak tempuh sekitar 60 kilometer.

Dikutip dari Euro News, penerbangan berlangsung pada akhir pekan sebelumnya dengan dua pilot dan seorang teknisi di dalam pesawat.

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Pesawat CE-25A lepas landas dan mendarat di Binzhou, wilayah timur China, dalam penerbangan yang disebut berjalan normal oleh COMAC.

Selama pengujian, pesawat mencapai kecepatan 300 kilometer per jam dan mampu terbang hingga ketinggian 2.400 meter.

Laporan Euro News menyebutkan penerbangan berawak tersebut menjadi tahapan penting setelah pesawat menjalani serangkaian pengujian tanpa awak.

Sebelum penerbangan berawak perdana, CE-25A telah melakukan penerbangan otonom pada Februari 2026 dan menyelesaikan 19 kali uji terbang tanpa awak sepanjang tahun.

Dikembangkan Bersama Produsen Baterai CATL

Pengembangan CE-25A melibatkan COMAC, produsen baterai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), Universitas Shanghai Jiao Tong, serta sejumlah pihak lainnya.

Kolaborasi tersebut menggabungkan pengembangan teknologi pesawat dan sistem propulsi listrik untuk mendukung penerbangan komersial jarak pendek.

CE-25A dirancang melayani perjalanan antarkota dengan kapasitas maksimal 19 penumpang dan berat lepas landas maksimum mencapai 10 ton.