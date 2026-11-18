PONTIANAK POST – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai membidik potensi mineral kritis dan logam tanah jarang (rare earth elements/REE) di Asia Tenggara. Dia mendorong negara-negara ASEAN mengembangkan industri pengolahan mineral hingga memproduksi magnet yang menjadi komponen penting industri teknologi, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pertahanan.

Ajakan tersebut disampaikan Trump dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Amerika Serikat di Manila, Filipina, Selasa (17/11). Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Trump secara terbuka menyatakan AS membutuhkan pasokan magnet dan melihat peluang ekonomi besar dari pengembangan industri tersebut di kawasan.

Advertisement "Saya berharap Anda semua akan bekerja keras dalam bidang mineral kritis, logam tanah jarang (rare earths), dan magnet. Saya harap Anda mau mengembangkan industri magnet," kata Trump.

"Seseorang di meja ini mungkin akan berkata, 'Saya akan mendengarkan dia.' Anda akan menghasilkan banyak uang. Kami menginginkan magnet," lanjutnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan kepentingan Washington mengamankan rantai pasok mineral strategis di tengah persaingan industri dan teknologi global, terutama dengan China yang selama ini mendominasi pengolahan logam tanah jarang dan produksi magnet permanen.

Advertisement Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menyambut baik dorongan Trump tersebut. Menurut dia, tidak ada alasan bagi negara-negara ASEAN menolak peluang kerja sama pengembangan mineral kritis dengan Amerika Serikat.

"Saya tidak melihat alasan bagi ASEAN untuk menolak hal tersebut. Namun, sekali lagi, semuanya bergantung pada bagaimana negara-negara anggota membahas dan menyepakatinya bersama," kata Kao dalam pengarahan hasil KTT ASEAN dan pertemuan terkait di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu (18/11).

Meski demikian, Kao mengaku belum menerima atau melihat proposal kerja sama tersebut secara langsung. Dia menegaskan, setiap peluang harus dibahas melalui mekanisme konsultasi dan keputusan bersama negara anggota.

Amerika Serikat merupakan Mitra Strategis Komprehensif ASEAN. Karena itu, ketertarikan Washington untuk memperluas kerja sama di sektor mineral dinilai sebagai hal yang wajar.