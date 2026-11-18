PONTIANAK POST – Skandal dugaan pengalihan chip kecerdasan buatan (AI) Nvidia ke China melalui Indonesia memasuki babak baru. Nvidia kini menghentikan sementara pengiriman chip pusat data generasi Hopper, termasuk H200, ke China meskipun pemerintah Amerika Serikat (AS) sebelumnya telah memberikan izin penjualan.

Keputusan tersebut diumumkan CEO sementara Nvidia Colette Kress dalam konferensi dengan analis, Selasa (17/11). Penghentian pasokan terjadi di tengah meningkatnya pengawasan terhadap transaksi perusahaan semikonduktor AS, menyusul penyelidikan dugaan pengalihan chip AI melalui perusahaan komputasi awan Singapura, Megaspeed.

Advertisement Kress mengatakan, Nvidia tidak lagi memasukkan produk pusat data Hopper berlisensi ke dalam proyeksi pengiriman berikutnya. Padahal, perusahaan telah menjual produk Hopper senilai USD2,4 miliar atau sekitar Rp43,78 triliun kepada pelanggan di China pada kuartal yang berakhir 25 Oktober 2026.

Dia tidak merinci alasan penghentian pengiriman maupun memastikan apakah kebijakan tersebut bersifat permanen.

Langkah Nvidia menjadi perhatian karena Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah memberikan persetujuan penjualan chip H200 kepada pelanggan tertentu di China dengan sejumlah persyaratan. Salah satunya, 25 persen dari nilai penjualan dialokasikan kepada pemerintah AS.

Advertisement Namun, keputusan tersebut menghadapi tekanan politik di Washington. Sejumlah senator Partai Republik dilaporkan mendesak pembatasan lebih ketat terhadap ekspor chip AI canggih ke China. Mereka khawatir teknologi Amerika dapat memperkuat kemampuan komputasi dan militer Beijing.

Di tengah perkembangan tersebut, penyelidikan dugaan pengalihan chip Nvidia melalui Indonesia ikut menjadi sorotan internasional. Kasus ini bahkan menyeret mantan CEO Nvidia Jensen Huang dan perempuan pengusaha China, Alice Huang, yang diduga memiliki hubungan dengan jaringan intelijen Beijing.

Indonesia Masuk Radar Penyelidikan

Pemerintah AS mengungkapkan, penyelidikan terhadap Megaspeed sebenarnya telah dimulai sejak 2024. Departemen Perdagangan AS mendeteksi aktivitas mencurigakan terkait kemungkinan pengalihan semikonduktor sensitif kepada pihak yang tidak berhak.

Dalam pernyataan bersama Departemen Perdagangan dan Departemen Kehakiman AS pada 16 November 2026, penyidik menyebut telah meminta catatan transaksi Nvidia pada Mei 2025. Permintaan itu berkaitan dengan penjualan langsung maupun tidak langsung kepada Megaspeed.