PONTIANAK POST - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan trilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Kylin Villa, Shenzhen, Tiongkok, Kamis (19/11). Selama sekitar satu jam, ketiganya membahas isu senjata nuklir, Iran, dan perang di Ukraina.

Pertemuan tersebut menjadi yang pertama bagi tiga pemimpin negara itu. Dalam pembukaannya, Trump menyinggung sulitnya melepaskan senjata nuklir.

Advertisement Mengutip Reuters, Trump langsung kembali ke AS seusai pertemuan. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok menyebut ketiga pemimpin menyepakati deklarasi perdamaian yang menegaskan perang nuklir tidak boleh terjadi.

Putin menilai pertemuan berlangsung terbuka dan bermanfaat. Dia juga menyebut Trump berkomitmen membantu mengakhiri perang di Ukraina.

Xi menekankan pentingnya kerja sama ketiga negara dalam menyelesaikan persoalan internasional. Menurut dia, AS, Rusia, dan Tiongkok memiliki tanggung jawab bersama menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Advertisement "Sejarah mencatatkan bahwa ketika kekuatan adidaya berdampingan, dunia berada dalam kedamaian. Ketika negara-negara adidaya berkonflik, dunia berada dalam kekacauan," kata Xi, seperti dilansir CNA.

Xi juga menegaskan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh terjadi. Pelarangan serta pemusnahan senjata nuklir, menurut dia, menjadi langkah menuju dunia yang bebas dari ancaman tersebut.

Rusia Pamer Kekuatan di Vietnam

Di tengah agenda diplomasi tersebut, Rusia mengerahkan kekuatan militernya ke Asia. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95MS berkemampuan nuklir dan pesawat angkut jarak jauh mendarat di Bandara Da Nang, Vietnam.