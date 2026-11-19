PONTIANAK POST – Miliarder Elon Musk mengaku menyesal telah menggelontorkan dana sekitar USD 500 juta atau setara Rp9 triliun untuk mendukung Partai Republik dalam pemilu sela Amerika Serikat (AS) 2026. Suntikan dana besar itu ternyata tidak mampu mencegah kekalahan sejumlah kandidat yang didukungnya.

”Saya merasa cukup bodoh karena telah menghabiskan begitu banyak uang dan tidak mendapatkan banyak hasil,” kata Musk dalam wawancara melalui konferensi video pada acara DealBook Summit yang diselenggarakan The New York Times, Rabu (18/11), seperti dikutip AFP.

Advertisement Musk bahkan mengakui kemungkinan akan mengeluarkan dana lebih sedikit jika dapat mengulang keputusan tersebut. Meski begitu, dia menilai hasil pemilu bisa saja lebih buruk bagi Partai Republik tanpa sokongan uangnya.

”Partai Republik kalah telak dalam pemilu ini. Tanpa uang itu, mungkin hasilnya akan jauh lebih buruk,” imbuhnya.

Musk mengatakan, tujuan utama menggelontorkan dana besar dalam pemilu sela kali ini adalah membantu Partai Republik mempertahankan mayoritas di Senat. Dia ingin mencegah satu partai menguasai kursi kepresidenan sekaligus mayoritas di kedua kamar Kongres pada 2029.

Advertisement Namun, target tersebut tidak tercapai. Partai Demokrat berhasil merebut kendali DPR dan Senat.

Hasil pemilu itu juga menunjukkan bahwa uang bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan politik di AS. ”Hal ini tentu menunjukkan bahwa pemilu Amerika tidak hanya soal uang,” ujarnya.

Salah satu kekalahan yang paling menyita perhatian terjadi di Texas. Musk menggelontorkan dana besar untuk mendukung Ken Paxton, kandidat senator dari Partai Republik yang berhadapan dengan James Talarico dari Partai Demokrat. Dukungan finansial Musk untuk kampanye Paxton diperkirakan mencapai Rp3,6 triliun.

Namun, Paxton gagal merebut kursi Senat setelah dikalahkan Talarico yang berusia 37 tahun. Kekalahan itu menjadi sorotan tersendiri bagi Musk karena Texas merupakan salah satu basis bisnisnya. Sejumlah perusahaan miliknya, termasuk Tesla dan SpaceX, berkantor pusat di Austin.