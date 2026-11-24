PONTIANAK POST – Jensen Huang kembali menjabat sebagai Presiden sekaligus Chief Executive Officer (CEO) NVIDIA setelah dewan direksi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu menyetujui pemulihannya ke posisi tersebut.

Keputusan tersebut diumumkan NVIDIA pada Senin, 23 November 2026. Dewan direksi menyetujui pengangkatan kembali Huang melalui pemungutan suara bulat setelah melakukan serangkaian diskusi dan pertemuan dengannya.

Dalam keterangan resminya, NVIDIA menyebut dewan direksi telah mempertimbangkan keterbukaan Huang serta kemampuannya untuk kembali memimpin perusahaan. Dewan juga menyatakan telah menerima masukan dari pejabat senior pemerintah Amerika Serikat.

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Berdasarkan masukan tersebut, dewan menilai pengangkatan kembali Huang tidak menimbulkan risiko keamanan nasional.

Ketua Dewan Direksi NVIDIA, Harvey C. Jones, mengatakan Huang merupakan sosok yang tepat untuk memimpin perusahaan. Ia juga menyebut keputusan tersebut menjadi kepentingan terbaik bagi pemegang saham, karyawan, mitra, dan pelanggan NVIDIA.

Advertisement Huang menyambut keputusan tersebut dengan menyatakan kesiapannya kembali memimpin perusahaan yang menjadi salah satu pemain utama dalam industri teknologi dan komputasi kecerdasan buatan (AI).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada dewan direksi, jajaran eksekutif, karyawan, pemegang saham, serta mitra perusahaan yang telah memberikan dukungan selama masa transisi kepemimpinan.

Sempat Mundur pada November 2026

Kembalinya Huang terjadi setelah sebelumnya ia mengundurkan diri dari jabatan Presiden, CEO, dan anggota dewan direksi NVIDIA pada 12 November 2026.

Saat itu, Wakil Presiden Eksekutif sekaligus Chief Financial Officer (CFO) NVIDIA, Colette Kress, ditunjuk sebagai CEO sementara. Perusahaan juga memulai proses pencarian kandidat untuk mengisi posisi pimpinan secara permanen.

Setelah keputusan terbaru, Kress akan kembali menjalankan tanggung jawabnya sebagai CFO. Sementara itu, Jones tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi.