Choi Kyo-jin

Advertisement PONTIANAK POST – Menteri Pendidikan Korea Selatan Choi Kyo-jin mengundurkan diri menyusul skandal kecurangan ujian berbasis akal imitasi (AI) dan polemik penerapan aturan pencegahan mendadak menjelang ujian masuk perguruan tinggi nasional atau Suneung, Kamis (19/11). Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung resmi menerima pengunduran diri tersebut pada Minggu (22/11) waktu setempat.

Choi menyatakan pengunduran dirinya merupakan bentuk tanggung jawab atas kebingungan publik akibat perubahan regulasi mendadak pada ujian yang diikuti lebih dari 500 ribu peserta itu.

”Sebagai menteri yang bertanggung jawab, saya merasa tidak dapat menghindari kritik bahwa kami gagal melakukan persiapan sejak awal,” ujar Choi dalam pernyataan tertulis Kementerian Pendidikan, seperti dikutip dari kantor berita Yonhap.

Advertisement Polemik ini bermula dari pengakuan Han Won-seok (34), peraih nilai tertinggi dalam ujian sertifikasi akuntan pajak nasional pada April lalu. Kecurigaan mencuat setelah Han hanya salah menjawab satu dari total 160 soal.

Melalui pesan video yang dilansir BBC, Han mengakui telah menyontek menggunakan kamera mikro, ponsel, dan perangkat AI. Ia memotret soal ujian memakai kamera mikro, mengirimkannya ke AI, lalu mengecek jawabannya lewat ponsel.

Kasus tersebut memicu kekhawatiran luas akan kerentanan sistem pendidikan Korea Selatan terhadap kecurangan berbasis teknologi, mengingat Suneung sangat menentukan masa depan akademik dan karier jutaan pelajar. Merespons hal itu, pemerintah menerapkan pengamanan ketat secara mendadak, termasuk memanfaatkan sistem peringatan darurat nasional untuk mendeteksi ponsel yang disembunyikan peserta di ruang ujian.