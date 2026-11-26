PONTIANAK POST – Ambisi Indonesia mempercepat pengembangan kecerdasan buatan (AI) menghadapi tantangan baru. NVIDIA dikabarkan meminta mitra perakitnya menghentikan pengiriman server berbasis cip buatannya ke Indonesia. Kebijakan serupa juga menyasar Malaysia, Singapura, dan Thailand menyusul pengetatan aturan ekspor teknologi canggih oleh Amerika Serikat (AS).

Financial Times melaporkan, mitra perakitan NVIDIA, termasuk Dell dan Supermicro, telah memberi tahu pembeli di empat negara tersebut bahwa pesanan server mereka belum dapat dikirim. Hingga Kamis (26/11), belum ada kepastian kapan pengiriman kembali normal.

Advertisement Laporan tersebut menjadi perhatian bagi Indonesia yang tengah mendorong investasi pusat data dan pengembangan ekosistem AI. Server dengan cip akselerator NVIDIA merupakan salah satu infrastruktur penting untuk melatih dan menjalankan model AI, mengolah data dalam skala besar, serta menyediakan layanan komputasi awan.

Jika penundaan berlangsung lama, perusahaan yang telah memesan perangkat berpotensi menghadapi keterlambatan pembangunan atau perluasan kapasitas pusat data. Dampaknya dapat merembet ke penyedia layanan komputasi awan, perusahaan teknologi, pengembang AI, hingga pelaku usaha yang membutuhkan daya komputasi besar.

Meski demikian, penahanan pengiriman tersebut tidak otomatis berarti seluruh layanan AI di Indonesia berhenti. Dampaknya bergantung pada jumlah pesanan yang tertunda, ketersediaan perangkat alternatif, serta kemampuan perusahaan memperoleh izin ekspor.

Advertisement Langkah NVIDIA menyusul aturan baru Departemen Perdagangan AS yang berlaku sejak 19 November 2026. Melalui aturan tersebut, pemerintah AS mewajibkan izin ekspor untuk cip semikonduktor canggih tertentu ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil.

Dalam dokumen Federal Register, Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan AS menyebut negara-negara tersebut memiliki risiko pengalihan teknologi yang lebih tinggi dari biasanya. Washington khawatir perusahaan atau pihak dari negara yang masuk kategori pembatasan dapat memperoleh akses terhadap kemampuan komputasi canggih melalui pusat data di negara lain.

Aturan itu tidak hanya mengawasi perpindahan fisik cip. Pemerintah AS juga memperketat akses jarak jauh terhadap kapasitas komputasi pusat data di luar negeri apabila digunakan secara signifikan oleh perusahaan yang berkantor pusat di negara atau wilayah yang dibatasi.

Pusat data yang sebelumnya telah menyediakan kapasitas komputasi bagi entitas tersebut diberi waktu 90 hari sejak aturan berlaku untuk mengajukan izin apabila ingin melanjutkan layanan. Ketentuan ini menunjukkan pengawasan Washington tidak berhenti pada perdagangan perangkat, tetapi juga menyasar penggunaan daya komputasi.