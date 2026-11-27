PONTIANAK POST – Gabungan Parti Sarawak (GPS) berpeluang memperkuat dominasinya dalam Pemilu Sarawak ke-13 jika berhasil mengamankan mayoritas kursi Dewan Undangan Negeri (DUN) melalui kemenangan tanpa bertanding pada penamaan calon, Sabtu (28/11/2026).

Posisi GPS sebagai kekuatan politik utama Sarawak ditopang rekam jejak kemenangan elektoral, jaringan partai lokal yang mengakar, serta dukungan lintas etnis, terutama masyarakat Melayu-Melanau dan Dayak.

Advertisement Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Malaysia, Datuk Seri Ramlan Harun, mengatakan kemungkinan pembentukan pemerintahan lebih awal masih dikaji bersama Jabatan Peguam Negara (AGC).

Menurut Ramlan, seluruh tahapan pemilihan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum keputusan atau pengumuman resmi dibuat.

“Berdasarkan peraturan yang ada, seluruh proses pemilihan tetap harus dilaksanakan. Pengumuman akan dibuat setelah itu,” kata Ramlan, dikutip BeritaSarawak.

Advertisement Ia menyampaikan hal tersebut setelah menyaksikan simulasi penamaan calon di Dewan Serbaguna Taman Sukma, Sarawak, Kamis (26/11/2026).

Ramlan menegaskan, calon yang menjadi satu-satunya peserta di suatu daerah pemilihan akan diumumkan menang tanpa bertanding.

SPR akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah memperoleh pengesahan dari pihak terkait.

GPS, koalisi politik lokal Sarawak

GPS merupakan koalisi politik yang dibentuk pada 2018 setelah empat partai komponen Barisan Nasional (BN) di Sarawak memutuskan keluar dari koalisi nasional tersebut menyusul kekalahan BN dalam Pemilu Malaysia.

Keempat partai yang membentuk GPS adalah Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB), Sarawak United Peoples’ Party (SUPP), Parti Rakyat Sarawak (PRS), dan Progressive Democratic Party (PDP).