Tenun Dayak Iban Putussibau Tampil dalam 42 Koleksi Jakarta Fashion Week 2027

PONTIANAK POST - Tenun Dayak Iban dari Putussibau, Kalimantan Barat, akan tampil dalam peragaan busana Jakarta Fashion Week (JFW) 2027 bersama dua wastra dari daerah lain.

Kain tradisional tersebut diolah menjadi busana kontemporer sebagai upaya memperkenalkan kekayaan tekstil daerah ke pasar yang lebih luas.

Cita Tenun Indonesia (CTI) menyiapkan 42 koleksi busana berbahan tenun dari tiga daerah, yakni tenun cual Bangka Belitung, tenun hitam Lampung, dan tenun Dayak Iban dari Putussibau.

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Business Development Manager Cita Tenun Indonesia, Cati Sari, mengatakan koleksi tersebut merupakan hasil pengembangan baru bersama para penenun di daerah.

Prosesnya melibatkan tiga desainer yang turun langsung memimpin pelatihan untuk menghasilkan motif dan kain baru.

Advertisement “Tenun yang ditampilkan ini benar-benar baru, fresh dari alat tenunnya. Kita tampilkan di JFW yang belum ada di mana-mana,” kata Cati, dikutip dari Jawapos.

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Tenun Dayak Iban Diolah Menjadi 15 Busana

Tiga desainer terlibat dalam peragaan busana CTI di City Hall. Masing-masing mengembangkan wastra dari daerah berbeda menjadi koleksi dengan karakter desain tersendiri.

Desainer Wilsen Willim menggarap 15 busana perempuan menggunakan tenun Dayak Iban. Koleksinya mengusung siluet dreamy dengan detail artistik pada setiap busana.

Sementara itu, Priyo Oktaviano menampilkan 12 koleksi yang terdiri atas enam busana pria dan enam busana perempuan.

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Ia mengeksplorasi tenun cual Bangka Belitung melalui permainan material, warna, konstruksi, dan siluet yang lebih kontemporer, tanpa meninggalkan karakter tekstil tradisionalnya.