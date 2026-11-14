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Jelita

Malva Rethreaded Kembangkan Fashion Daur Ulang dan Berdayakan Perempuan

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Penulis: Chairunnisya
Proses pengolahan material tekstil daur ulang menjadi produk fashion siap pakai di Malva Rethreaded yang melibatkan pekerja lokal. (DOK JAWAPOS)
Proses pengolahan material tekstil daur ulang menjadi produk fashion siap pakai di Malva Rethreaded yang melibatkan pekerja lokal. (DOK JAWAPOS)

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PONTIANAK POST - Produk fashion berbahan daur ulang tidak hanya mengandalkan kreativitas dalam mengolah material bekas.

Keterampilan pekerja juga berperan penting, mulai dari memilah bahan tekstil hingga mengubahnya menjadi produk siap pakai yang memiliki nilai jual.

Proses tersebut menjadi bagian dari kegiatan produksi Malva Rethreaded, usaha fashion daur ulang berbasis di Gresik.

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Selain mengembangkan produk, usaha ini juga melibatkan pekerja lokal dan membuka kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan.

Malva Rethreaded kini membuka ruko di Krian, Sidoarjo, untuk mendukung pengembangan usaha.

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Langkah tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pasar.

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Malva Rethreaded Dorong Pemberdayaan Perempuan

Di balik pengembangan usaha fashion daur ulang tersebut, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu nilai yang ingin dibangun Malva Rethreaded.

Sisse mengatakan, keterlibatan perempuan dalam kegiatan produksi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengembangkan keterampilan dan kapasitas mereka.

’’Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu nilai penting yang ingin dikembangkan Malva,’’ ujar Sisse, dikutip dari Jawapos.

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Pengembangan keterampilan pekerja dan kapasitas produksi diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perluasan pasar.

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Editor : Chairunnisya
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