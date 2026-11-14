Malva Rethreaded Kembangkan Fashion Daur Ulang dan Berdayakan Perempuan

PONTIANAK POST - Produk fashion berbahan daur ulang tidak hanya mengandalkan kreativitas dalam mengolah material bekas.

Keterampilan pekerja juga berperan penting, mulai dari memilah bahan tekstil hingga mengubahnya menjadi produk siap pakai yang memiliki nilai jual.

Proses tersebut menjadi bagian dari kegiatan produksi Malva Rethreaded, usaha fashion daur ulang berbasis di Gresik.

Advertisement Baca Juga: Tenun Dayak Iban Putussibau Tampil dalam 42 Koleksi Jakarta Fashion Week 2027

Selain mengembangkan produk, usaha ini juga melibatkan pekerja lokal dan membuka kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan.

Malva Rethreaded kini membuka ruko di Krian, Sidoarjo, untuk mendukung pengembangan usaha.

Advertisement Langkah tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pasar.

Malva Rethreaded Dorong Pemberdayaan Perempuan

Di balik pengembangan usaha fashion daur ulang tersebut, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu nilai yang ingin dibangun Malva Rethreaded.

Sisse mengatakan, keterlibatan perempuan dalam kegiatan produksi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengembangkan keterampilan dan kapasitas mereka.

’’Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu nilai penting yang ingin dikembangkan Malva,’’ ujar Sisse, dikutip dari Jawapos.

Baca Juga: Billy Tjong Rayakan 25 Tahun Karier Lewat Koleksi Fuchsia di JF3 Fashion Festival 2026

Pengembangan keterampilan pekerja dan kapasitas produksi diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perluasan pasar.