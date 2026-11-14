DIBBA dan Purwarupa Hadirkan Koleksi XS Terinspirasi Gaya Glamour 80-an

PONTIANAK POST - Gaya busana era 1980-an identik dengan tampilan maksimalis, material mengilap, dan siluet yang berani.

Karakter tersebut menjadi inspirasi DIBBA dan Purwarupa dalam menghadirkan koleksi XS di Senayan City Fashion Nation 2026.

Kolaborasi ini memadukan estetika glamor era 1980-an dengan pendekatan material dan konstruksi yang lekat dengan dunia teknologi.

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“Koleksi ini adalah surat cinta untuk tren ekstra 80-an,” ujar Faisal Shah, direktur kreatif DIBBA di Instagram @dibbaofficial, dikutip dari Jawapos.

Perpaduan Material Kaku dan Mengilap

Advertisement Koleksi XS menampilkan sejumlah busana pas badan dengan material kaku dan mengilap. Beberapa di antaranya berupa body plate yang dihiasi ukiran berornamen.

Selain itu, terdapat busana terusan dan pakaian berstruktur yang dibuat menggunakan teknik jahit presisi. Bentuk dan konstruksinya menghadirkan kesan tegas sekaligus sensual.