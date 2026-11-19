PONTIANAK POST - Gaya maksimalis memberi kebebasan untuk bereksperimen dengan pakaian dan aksesori.

Berbagai motif yang dulu dianggap terlalu mencolok atau berlebihan kini justru menjadi bagian dari tren. Salah satunya adalah animal print, motif yang terinspirasi dari kulit atau bulu hewan.

Di antara beragam pilihan, motif kulit macan atau harimau menjadi salah satu yang paling populer.

Advertisement Tanpa perlu tambahan ornamen lain, motif ini sudah cukup mencuri perhatian dan menjadi pernyataan gaya (statement look).

Mengenakan motif macan juga menghadirkan kesan berani dan percaya diri. Pemakainya seolah tidak ragu tampil mencolok dengan corak yang selama ini identik dengan kesan kuat dan gahar.

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Advertisement Animal Print, Tren yang Terus Berulang

Animal print sebenarnya bukan tren baru. Motif ini pernah populer pada dekade 1990-an hingga 2000-an, bahkan sudah dikenal jauh sebelumnya.

Kolumnis fashion dari Coveteur, Bianca Asare, menjelaskan bahwa animal print merupakan tren yang terus muncul kembali dengan tampilan berbeda.

“Ia selalu memperbarui dirinya lagi danlagi, tanpa terasa membosankan,” paparnya, dikutip dari Jawapos.

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Selain motif macan, pilihan animal print cukup beragam. Ada motif zebra, ular, buaya, hingga bulu burung. Warnanya pun tidak harus mengikuti warna alami hewan. Sejumlah desain menghadirkan modifikasi warna seperti merah, ungu, dan hijau.

Bagi yang kurang menyukai motif mencolok seperti macan, ular, atau zebra, motif bulu rusa bisa menjadi alternatif.