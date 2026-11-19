PONTIANAK POST - Warisan budaya bisa menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan gaya busana yang tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Pendekatan inilah yang diangkat desainer Vivian Mazuki melalui koleksi terbarunya, In Translation, bersama label Studio Vian Heritage.

Koleksi tersebut diperkenalkan dalam gelaran Senayan City Fashion Nation 2026.

Advertisement Melalui rancangan ini, Vivian mengeksplorasi elemen-elemen budaya Tionghoa dan menerjemahkannya ke dalam siluet busana modern.

Dilansir dari Jawapos, Vivian menyebut warisan budaya bukan sesuatu yang kaku atau harus dipertahankan dalam bentuk aslinya.

Advertisement Pengalaman tinggal di luar negeri dan berinteraksi dengan berbagai lingkungan budaya membentuk pandangannya bahwa tradisi dapat terus ditafsirkan kembali sesuai perkembangan zaman.

Elemen Tradisional dalam Siluet Modern

Alih-alih merancang ulang busana tradisional Tionghoa, koleksi In Translation mengambil sejumlah elemen khas budaya tersebut sebagai inspirasi.

Beberapa detail yang dihadirkan antara lain kerah berdiri, garis asimetris, lis halus atau piping, serta sulaman tangan. Elemen-elemen tersebut kemudian dipadukan dengan potongan dan siluet modern.

Pendekatan ini membuat identitas budaya tetap hadir tanpa harus menghilangkan karakter busana kontemporer.

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Detail tradisional menjadi bagian dari rancangan yang lebih fleksibel dan dapat dikenakan dalam gaya masa kini.