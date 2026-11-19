PONTIANAK POST - Rok midi menjadi salah satu fashion item yang bisa diandalkan untuk menciptakan penampilan feminin.

Dengan panjang hingga lutut atau sedikit di bawahnya, rok ini cocok dikenakan untuk berbagai kesempatan, mulai dari acara santai, semiformal, hingga bekerja.

Menjelang akhir tahun, tren busana musim gugur dan dingin mulai menjadi inspirasi gaya. Salah satu pilihan yang kembali menarik perhatian adalah rok midi bermotif plaid atau tartan alias kotak-kotak.

Advertisement Motif tersebut terbilang timeless sehingga mudah dipadukan dengan berbagai jenis atasan.

Selain memberi kesan klasik, rok midi kotak-kotak juga dapat menghadirkan penampilan yang anggun dan tetap trendi.

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Advertisement Gaya Kate Middleton Jadi Inspirasi

Kolumnis Elle, Dusty Baxter-Wright, menyoroti penampilan Kate Middleton saat berkunjung ke Irlandia Utara pekan ini.

Dalam kesempatan tersebut, Middleton mengenakan rok tartan midi yang dipadukan dengan blus putih dan coat.

Padu padan itu menghadirkan gaya klasik yang sesuai untuk suasana akhir tahun. Menurut Baxter-Wright, motif kotak-kotak memang identik dengan tren busana saat cuaca mulai dingin.

“Motif kotak kerap muncul saat suhu menurun,” ujar Baxter-Wright, dikutip dari Jawapos.

Padukan dengan Atasan Polos

Gaya Kate Middleton bisa menjadi inspirasi untuk memadukan rok midi kotak-kotak. Salah satu cara paling mudah adalah mengenakannya bersama atasan polos.