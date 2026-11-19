PONTIANAK POST - Batik tidak hanya menyimpan cerita masa lalu, tetapi juga bisa terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Gagasan itulah yang diangkat Iwan Tirta melalui koleksi terbarunya bertajuk SMERTI. Koleksi tersebut diperkenalkan dalam peragaan busana di Gedung Kesenian Jakarta pada Rabu (7/10) lalu.

Sebanyak 50 look busana perempuan dan laki-laki ditampilkan dengan memadukan kekayaan motif batik khas Iwan Tirta dan potongan busana modern.

Advertisement SMERTI lahir dari konsep penelusuran memori. Ingatan tentang manusia, tempat, alam, dan budaya masa lalu dipandang sebagai unsur yang ikut membentuk manusia serta kondisi kehidupan saat ini.

Seiring berjalannya waktu, memori tetap mempertahankan esensinya, tetapi dapat menyesuaikan diri dalam wujud yang berbeda.

Advertisement Gagasan tersebut menjadi dasar pengembangan koleksi SMERTI, termasuk dalam menghadirkan kembali motif batik khas Iwan Tirta melalui desain yang lebih modern dan relevan dengan tren masa kini.

Menghidupkan Kembali Motif Batik Iwan Tirta

Dilansir dari Jawapos, koleksi SMERTI menghadirkan sejumlah motif dari khazanah batik Iwan Tirta yang merekam hubungan antara manusia dan semesta.

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Elemen-elemen yang sudah dikenal ditampilkan dalam bentuk utuh maupun terfragmentasi.

Pendekatan tersebut menggambarkan cara ingatan bekerja. Memori tersimpan, mengalami perubahan, lalu muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.

Melalui koleksi ini, warisan motif batik tidak sekadar dihadirkan kembali, tetapi juga diolah menjadi bagian dari busana dengan karakter masa kini.