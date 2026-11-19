PONTIANAK POST - Gaya streetwear dan busana tailored kerap memiliki karakter yang berbeda.

Streetwear identik dengan penampilan kasual dan santai, sedangkan tailored menonjolkan potongan rapi dengan struktur yang tegas. Namun, keduanya bisa berpadu menjadi gaya yang menarik.

Perpaduan tersebut ditampilkan label DDRUE besutan Dana Maulana dan Dery Rizkianto melalui koleksi Spring-Summer '27.

Advertisement Koleksi busana perempuan, laki-laki, dan uniseks itu diperagakan dalam Senayan City Fashion Nation 2026 beberapa waktu lalu.

Koleksi ini sekaligus mencerminkan DNA kreatif kedua desainer yang memiliki pendekatan berbeda dalam merancang busana.

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Advertisement Karakter Streetwear Dana Maulana

Dana Maulana membawa karakter streetwear yang youthful dan praktis. Gaya tersebut menggambarkan cara berpakaian sehari-hari yang dekat dengan masyarakat.

”Dana membawa gaya streetwear yang youthful, praktis, dan memperlihatkan bagaimana orang berpakaian pada umumnya,” tulis tim DDRUE dalam unggahan di Instagram, dikutip dari Jawapos.

Karakter tersebut terlihat melalui sejumlah pilihan busana yang akrab digunakan sehari-hari, seperti kaus dan kemeja oversized.

Potongan yang santai memberikan kesan kasual pada koleksi Spring-Summer '27. Gaya ini juga menjadi salah satu elemen yang memperkuat karakter streetwear DDRUE.

Sentuhan Tailored dari Dery Rizkianto

Berbeda dengan Dana, Dery Rizkianto menghadirkan pendekatan melalui teknik tailoring yang presisi dan struktur busana yang tegas.