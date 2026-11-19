PONTIANAK POST - Tren gaya maksimalis tidak hanya terlihat pada atasan atau aksesori, tetapi juga merambah pilihan bawahan.

Setelah celana wide leg, kini celana balon panjang ikut menjadi salah satu fashion item yang menarik perhatian.

Model celana ini menandai kembalinya tren yang pernah populer pada dekade 2000-an.

Advertisement Bedanya, jika saat itu celana balon yang banyak dikenakan berupa celana pendek, tren kali ini hadir dalam bentuk celana panjang.

Ciri khas celana balon terletak pada potongannya yang menggembung atau melebar di area paha hingga tungkai.

Advertisement Bagian bawahnya memberikan volume lebih, tetapi tetap menyediakan ruang gerak bagi pemakainya.

Celana Balon Hadirkan Siluet Dramatis

Secara global, celana balon juga masuk dalam jajaran tren busana musim gugur. Kolumnis Style Rave, Lydia Oladejo, menjelaskan bahwa model celana ini memiliki karakter yang membuat penampilan terlihat menonjol.

”Celana ini menggabungkan lengkungan di area tungkai dan pergelangan kaki mengerucut, sehingga memberi efek dramatis dan kepribadian dalam sebuah look,” ujar Oladejo.

Potongan yang bervolume membuat celana balon memiliki karakter kuat.

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Model ini bisa menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menghadirkan tampilan berbeda tanpa harus menggunakan banyak aksesori.