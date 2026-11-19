PONTIANAK POST - Busana rajutan atau knitwear selalu punya tempat dalam dunia fashion.

Meski tergolong klasik dan tak lekang waktu, koleksi berbahan rajut biasanya semakin diminati menjelang akhir tahun, ketika tren musim gugur dan dingin mulai mendominasi fashion global.

Di Indonesia, busana rajutan juga relevan untuk dikenakan saat musim hujan, terutama ketika udara terasa lebih dingin.

Advertisement Selain memberi kehangatan, berbagai jenis pakaian rajut bisa menjadi pemanis penampilan.

Sweter, jaket, vest, dan kardigan dapat menjadi pilihan untuk melengkapi gaya sehari-hari. Sementara itu, syal, kupluk, hingga sarung tangan bisa digunakan sebagai aksesori.

Advertisement Padukan Rajutan dengan Denim

Bagi yang ingin tampil sederhana, memadukan busana rajut dengan bawahan berbahan denim bisa menjadi pilihan.

Kombinasi ini terbilang mudah diterapkan dan cocok untuk berbagai kesempatan kasual.

Sweter rajut, misalnya, bisa dikenakan bersama celana denim untuk menciptakan tampilan santai.

Pilihan ini juga tidak membutuhkan banyak aksesori karena tekstur rajutan sudah memberikan karakter pada penampilan.

Eksplorasi Tekstur untuk Tampilan Berbeda

Selain padu padan klasik, busana rajut juga bisa dikombinasikan dengan material yang memiliki tekstur berbeda. Cara ini menjadi salah satu pendekatan gaya yang menarik perhatian pada tren tahun ini.