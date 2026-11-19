PONTIANAK POST - Warna putih tidak selalu identik dengan kesederhanaan. Melalui potongan busana yang bersih dan detail yang terukur, warna ini bisa menghadirkan kesan anggun sekaligus modern.

Nuansa tersebut dibawa desainer Adith Hendart melalui koleksi labelnya, ADITH, bertajuk Fatimah di New York Fashion Week (NYFW) Spring-Summer 2027.

Koleksi serba putih itu diperagakan di Radio Park, kawasan Rockefeller Center, Fifth Avenue, New York, beberapa waktu lalu.

Advertisement Kehadiran Adith kembali di panggung NYFW menjadi kesempatan untuk memperkenalkan karakter busana modest yang disesuaikan dengan selera pasar Amerika Serikat.

Putih sebagai Simbol Harapan dan Kemanusiaan

Advertisement Koleksi Fatimah ditampilkan pada 11 September, bertepatan dengan tanggal yang mengingatkan publik pada tragedi serangan 11 September 2001 atau 9/11, ketika Menara Kembar World Trade Center di New York runtuh.

“Di hari ini, publik kembali mengingat tragedi 11 September atau 9/11, saat Menara Kembar WTC di New York runtuh,” ujar Adith, dikutip dari Jawapos.

Dalam koleksi tersebut, warna putih dipilih sebagai pengingat akan harapan dan kemanusiaan di tengah hari yang memiliki catatan sejarah kelam itu.

Selain memiliki makna tersebut, putih juga dipandang sebagai simbol kemurnian dan warna yang tidak lekang waktu.

“Apalagi tren warna tahun ini, Cloud Dancer, juga putih,” tambah Adith.

Busana Modest untuk Pasar Amerika Serikat

Koleksi Fatimah mengusung konsep busana modest atau tertutup. Pakaian tersebut dapat dikenakan perempuan muslim dengan tambahan hijab maupun masyarakat umum tanpa hijab.