PONTIANAK POST - Gaun hitam pendek atau little black dress (LBD) memilki desainnya yang praktis dan warna hitam yang mudah dipadukan. Ini membuat LBD menjadi salah satu fashion item yang tak lekang oleh waktu.

Bagi pencinta busana yang mengutamakan daya pakai jangka panjang, little black dress bisa menjadi pilihan menarik.

Model polos atau basic memberikan kesan minimalis, sementara variasi desain dengan detail tertentu bisa membuat penampilan terlihat lebih istimewa.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, kolumnis Who What Wear, Kerane Marcellus, menyebut LBD pada 2026 hadir dengan tampilan yang lebih chic.

Sejumlah ornamen dan variasi siluet membuat gaun hitam pendek ini tidak terlihat monoton.

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Advertisement Little Black Dress Hadir dengan Beragam Siluet

Menurut Marcellus, detail pada gaun hitam pendek dapat membuat penampilan lebih menarik. Ia menyarankan pemilihan siluet yang berkelas dan modern agar tampilan tidak terkesan datar.

“Aku menyarankan siluet yang berkelas, modern, untuk menghindari tampilan yang datar,” ujarnya.

Ada sejumlah model yang bisa menjadi pilihan, mulai dari gaun mini pas badan atau bodycon, gaun dengan garis dada rendah, lengan puffy, model halter, hingga one shoulder.

Variasi tersebut memberikan karakter berbeda pada LBD. Model bodycon, misalnya, menghadirkan kesan lebih tegas, sedangkan lengan puffy dapat memberikan sentuhan feminin.

Gaya Olivia Rodrigo Jadi Inspirasi

Penampilan selebritas juga bisa menjadi referensi untuk mengenakan little black dress. Beberapa waktu lalu, Olivia Rodrigo tampil dengan gaun mini hitam berpotongan babydoll.