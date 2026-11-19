PONTIANAK POST - Kaus oblong tak selalu hanya berfungsi sebagai pakaian santai.

Lewat tulisan singkat di bagian depan, sepotong kaus bisa menyampaikan pendapat, menunjukkan sikap, bahkan menjadi sarana menyuarakan kepedulian terhadap isu sosial.

Ungkapan “Ini statement aku yang paling baddie” yang dinyanyikan Naykilla dalam lagu My Mine Gueh mungkin sudah tidak asing terdengar.

Advertisement Dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan atau sikap terhadap suatu hal juga bisa disampaikan melalui busana, salah satunya dengan mengenakan statement shirt.

Statement shirt merupakan kaus oblong yang memuat pesan pendek berupa tulisan atau pernyataan tertentu.

Advertisement Pesan tersebut bisa berisi pandangan pribadi, kritik, hingga sikap terhadap persoalan sosial dan politik.

Kaus sebagai Media Menyampaikan Sikap

Di tengah berbagai persoalan, mulai dari kekacauan sosial hingga kebakaran hutan, menyuarakan pendapat dan menunjukkan keberpihakan menjadi hal penting. Salah satu caranya bisa melalui pakaian yang dikenakan sehari-hari.

Dengan mengenakan statement shirt, seseorang dapat menyampaikan pesan empati dan kepedulian terhadap sesama.

Tulisan pada kaus menjadi bentuk ekspresi yang sederhana, tetapi dapat menarik perhatian orang lain. Meski begitu, pesan yang dipilih perlu dipertimbangkan dengan matang.

Pernyataan yang tercetak pada kaus sebaiknya sesuai dengan konteks persoalan agar tidak terkesan sumbang atau justru salah sasaran.