PONTIANAK POST - Busana pernikahan tak selalu harus mengikuti tren yang berubah dari waktu ke waktu.

Sentuhan klasik dengan material pilihan justru bisa menghadirkan kesan elegan yang bertahan lama. Pendekatan itu kembali terlihat dalam koleksi terbaru DIGO Designs.

Label besutan Yonatan Digo Permadi tersebut masih konsisten mengeksplorasi busana pengantin dan resepsi.

Advertisement Dalam pergelaran Jakarta Fashion Week 2027 di City Hall, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, desainer yang menetap di Bali itu memperkenalkan koleksi terbarunya bertajuk Nganten 2027: Wisdom.

Sesuai namanya, Nganten merupakan koleksi busana pernikahan. Rancangannya ditujukan tidak hanya untuk mempelai, tetapi juga keluarga pengantin hingga tamu undangan.

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Kebaya klasik dan beskap menjadi desain utama dalam koleksi ini. Digo menggunakan material yang lekat dengan busana tradisional, seperti brokat, renda, payet, katun, dan linen.

Pilihan material tersebut mendukung karakter koleksi yang mempertahankan unsur klasik dan timeless.

Digo ingin menghadirkan busana yang tetap membumi, tetapi memiliki sentuhan elegan untuk dikenakan pada hari spesial.

Terinspirasi Perjalanan ke Yogyakarta

Koleksi Wisdom atau kebijaksanaan terinspirasi dari perjalanan Digo ke Yogyakarta. Saat mencari batik, dia bertemu dengan sejumlah orang sepuh yang mendalami kain tersebut.

“Nah dari mereka, aku mendapat banyak doa,” ujar Digo.