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Kapuas Hulu

Sambo Kapuas Hulu Siap Pertahankan Juara Umum di Porprov 2026

T
Taufik As
Atlet Sambo Kapuas Hulu saat tampil di Porprov 2022 lalu. (ISTIMEWA)
Atlet Sambo Kapuas Hulu saat tampil di Porprov 2022 lalu. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Raihan 5 medali emas dan 3 medali Perunggu pada Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022 lalu menjadikan cabang olahraga Persatuan Sambo Indonesia (Persambi) Kapuas Hulu sebagai juara umum. Raihan prestasi prestasi tersebut, Sambo Kapuas Hulu siap mempertahankannya pada Porprov 2026 ini.

M. Arief Fathoni Ketua Persambi Kapuas Hulu menyampaikan, atlet Sambo Kapuas Hulu sudah siap berlaga di Porprov 2026. "Di Porprov 2026 ini, kami menurunkan sepuluh atlet di nomor perorangan. Nama-nama atlet yang akan kami turunkan yakni Aldi Saiful Muharam, Alexader Luwis, Tri Putra Wijaya, Gina, Yulius Tedi, M. Putra, Rian, Afira Medita, Rizam dan Arif," katanya, Senin (26/10).

Arief mengatakan, sampai hari ini atlet Sambo Kapuas Hulu masih menjalani pemusatan latihan di indoor. "Kita masih mengasah teknik dan strategi para atlet," ucapnya.

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Arief memastikan, 10 atlet yang tampil di Porprov 2026 ini merupakan atlet asli Kapuas Hulu. "Tiga atlet kita sudah berada di Pontianak menjalankan latihan juga," ucapnya.

Dirinya pun berharap keikutsertaan atlet Sambo di Porprov 2026, para atletnya bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk Kapuas Hulu. "Saya yakin dan optimis dengan kemampuan atlet kami dan bisa mencapai target yang ada, " pungkasnya. (fik)

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Editor : Miftahul Khair
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