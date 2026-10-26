Catat Tanggalnya! Operasi Patuh Kapuas 2026 di Kapuas Hulu Resmi Dimulai

PONTIANAK POST - Polres Kapuas Hulu melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Patuh Kapuas 2026 di halaman Markas Komando (Mako) Polres Kapuas Hulu, Senin (26/10).

Kegiatan tersebut ditandai dengan penyematan pita tanda dimulainya operasi kepada perwakilan personel sebagai simbol dimulainya pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas Tahun 2026.

Dalam amanatnya, Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra menegaskan bahwa Operasi Patuh Kapuas 2026 mengusung tema Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan.

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"Tema ini menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas melalui kesadaran, kedisiplinan, edukasi, serta penegakan hukum yang profesional dan humanis," katanya di Putussibau.

Kapolres menyampaikan bahwa tantangan lalu lintas masih memerlukan perhatian bersama, terutama terhadap perilaku berkendara yang berisiko, seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, serta penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur.

Advertisement Oleh karena itu, diperlukan langkah yang terarah melalui pembinaan, penyuluhan, dan penegakan hukum yang terukur.

Sebagai bahan evaluasi, pada pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas Tahun 2025 tercatat sebanyak 6.204 pelanggaran lalu lintas, terdiri dari 2.235 penindakan tilang dan 3.969 teguran.

Selain itu, terjadi 14 kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia nihil, 12 orang mengalami luka berat, dan 13 orang mengalami luka ringan.

"Data tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan berlalu lintas harus menjadi komitmen bersama. Keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah penindakan, tetapi juga dari meningkatnya kepatuhan masyarakat, menurunnya angka pelanggaran dan kecelakaan, serta terjaganya keselamatan para pengguna jalan," ujarnya.

Kapolres mengatakan, operasi Patuh Kapuas Tahun 2026 dilaksanakan selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, dengan melibatkan 510 personel di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, terdiri dari 120 personel Satgas Polda dan 390 personel dari Polres jajaran.