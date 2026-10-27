Terungkap! Rata-Rata THM dan Toko di Kapuas Hulu Jual Minuman Beralkohol Tanpa Izin

PONTIANAK POST - Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu menegaskan rata-rata Tempat Hiburan Malam (THM) yang menjual Minuman Berakohol (Minol) dipastikan tanpa izin.

"Syarat THM menjual minol itu harus mendapatkan rekomendasi perizinan penjualan minuman beralkohol dari kami," kata Didymus Luwat Maring Kabid Perdagangan DKUP Kapuas Hulu.

Didymus mengatakan, selama ini tidak nada toko maupun THM yang mengurus terkait izin peredaran minol ini. "Lagi pula kita untuk kepengurusan izin peredaran minol itu terbentur dengan aturan Provinsi dan Pusat. Karena kita belum ada Perda tentang peredaran minol itu," ucapnya.

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Maka dari itu kata Didymus, bagi pelaku usaha yang ingin mengurus peredaran Minol tidak bisa ke Pemerintah Kabupaten, melainkan langsung ke Pemerintah Provinsi dan Pusat. "Tapi setahu saya yang ada izin peredaran minol itu hanya ada di Hotel Banana Putussibau," ujarnya.

Maka dari itu ia mengimbau agar pelaku usaha yang ingin menjual Minol dapat mengurus izinnya langsung ke Provinsi dan Pusat. "Adanya izin inikan untuk mempermudah usahanya agar berjalan aman dan lancar," ucapnya.

Advertisement Sementara itu Aloysius Rewa pelaku usaha yang menjual Minol di Putussibau mengaku bahwa usaha yang dijalaninya selama ini sudah memiliki izin peredaran.

"Saya dapat izinnya dari Kementrian Perdagangan langsung. Saya inikan distributor. Lagi pula saya jual minol ini kadarnya hanya 5 persen," ucapnya.

Ia mengatakan, untuk kepengurusan izin peredaran Minol tidak mudah dan biaya yang dikeluarkan lumayan, maka dari itu dirinya juga cukup risih dengan tempat usaha jualan minol yang tak ada izinnya.