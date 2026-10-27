Telan Anggaran Rp7 Miliar, Proyek Dermaga Mangkrak di Kapuas Hulu Dilaporkan ke Polda Kalbar

PONTIANAK POST - Dermaga pelabuhan penyeberangan sungai di Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir wilayah Kapuas Hulu yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat pada tahun 2021 lalu dengan dana sebesar Rp7 miliar diketahui terbengkalai sehingga belum dioperasikan.

Hal ini membuat dari Pemerintah Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir melaporkan masalah tersebut ke Polda Kalbar. "Kita pernah melaporkan terbengkalainya pembangunan dermaga Perigi ini ke Polda Kalbar sekitar dua bulan lalu," kata Yus Yandi Kepala Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Selasa (27/10).

Yus mengatakan, namun baru-baru ini ada dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar dan Pusat melakukan peninjauan terhadap dermaga yang belum selesai tersebut.

Dari pihak Kementerian Perhubungan yang datang kemarin kata Yus, jika pembangunan ini sudah selesai secara keseluruhan maka akan segera difungsikan. "Tapi sampai hari ini belum ada pengerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan dermaga ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan, jika pembangunan dermaga ini dan bisa difungsikan, pihaknya juga bingung kapal apa yang akan menggunakan dermaga ini. "Sebagai kepala desa, saya hanya berharap dermaga ini diselesaikan dan cepat difungsikan," harapnya.

Advertisement Sementara itu Serli Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, untuk pembangunan dermaga di Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir tersebut bukan pekerjaan dari pihaknya, melainkan pekerjaan dari Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat.

"Dari awal sampai akhir kita tidak pernah dilibatkan dalam proyek pembangunan tersebut sehingga kita tidak tahu menahu soal dermaga itu. Kita tidak ada hubunganya dermaga di Desa Perigi tersebut," ujarnya.

Lagipula kata Serli, hingga saat ini aset dermaga dk Desa Perigi tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kapuas Hulu. "Hanya saja memang saat ini dermaga itu dikeluhkan masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD Kapuas Hulu karena belum difungsikan," ucapnya.