Terminal Kedamin Kapuas Hulu Terbengkalai Bak Kubangan Air, Dishub Sebut Wewenang Provinsi

PONTIANAK POST – Kondisi Terminal Kedamin di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kian memprihatinkan. Terminal yang masih beroperasi melayani angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) itu justru terlihat kumuh, tidak terawat, bahkan digenangi air. Ironisnya, fasilitas transportasi ini juga menjadi salah satu titik transit masyarakat yang bepergian menuju Malaysia.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius tentang perhatian pemerintah terhadap fasilitas publik yang memiliki peran strategis di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

Di saat mobilitas masyarakat terus berjalan, wajah Terminal Kedamin justru jauh dari kesan layak. Padahal, terminal bukan sekadar tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, melainkan juga bagian dari wajah pelayanan publik yang dilihat langsung oleh masyarakat, termasuk mereka yang hendak bepergian ke luar negeri.

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“Sebagai warga, kita malu melihat Terminal Kedamin ini,” kata Jafri, warga Putussibau, Rabu (28/10).

Menurutnya, kondisi terminal saat ini sangat memprihatinkan. Sejumlah bagian bangunan tampak tidak terurus, sementara genangan air semakin memperburuk kondisi lingkungan terminal. “Coba lihat kondisinya saat ini, sudah dipenuhi air,” ujarnya.

Advertisement Jafri berharap pemerintah segera turun tangan melakukan pembenahan menyeluruh. Menurutnya, terminal yang berada di kawasan perbatasan seharusnya ditata dengan baik, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

“Terminal Kedamin ini salah satu wajah Indonesia kita karena kita berbatasan dengan Malaysia,” tegasnya.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Andi. Ia menilai kondisi Terminal Kedamin yang kumuh dan tidak terurus bukan persoalan baru. Situasi tersebut, menurutnya, telah berlangsung cukup lama meskipun terminal masih digunakan untuk aktivitas transportasi.

“Terminal Kedamin seakan tidak diperlukan oleh pemerintah daerah. Padahal, terminal ini masih beroperasi,” ungkap Andi.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan sekaligus mendesak adanya kejelasan mengenai rencana pembenahan terminal. Sebab, keberadaan fasilitas publik yang masih digunakan semestinya diimbangi dengan pemeliharaan dan pengelolaan yang memadai.