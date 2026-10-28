Pemuda Dayak Punya Peluang Jadi Prajurit TNI AD, Dandim Putussibau Tekankan Peran Aktif Babinsa

PONTIANAK POST – Komandan Kodim (Dandim) 1206/Putussibau Letkol Arm Andreas Prabowo Putro menekankan kepada seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) agar lebih gencar menyosialisasikan penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat (TNI AD), khususnya kepada generasi muda putra daerah suku Dayak di Kabupaten Kapuas Hulu.

Penekanan tersebut disampaikan dalam kegiatan Jam Komandan (Jamdan), Rabu (28/10). Dandim meminta Babinsa memanfaatkan kedekatan dengan masyarakat untuk menyebarluaskan informasi rekrutmen prajurit TNI AD melalui jalur Bintara dan Tamtama hingga ke pelosok desa.

Menurutnya, generasi muda Kapuas Hulu memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

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“Generasi muda daerah memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD. Karena itu, saya tekankan kepada seluruh Babinsa agar proaktif menyosialisasikan penerimaan calon prajurit, baik Bintara maupun Tamtama, terutama kepada putra-putra daerah Dayak yang memenuhi persyaratan,” kata Dandim.

Dandim menilai, peran Babinsa sangat penting dalam membuka akses informasi bagi generasi muda, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedalaman dan perbatasan. Melalui komunikasi langsung dengan masyarakat, Babinsa diharapkan mampu memberikan pemahaman yang benar sekaligus membangkitkan semangat para pemuda untuk meraih cita-cita menjadi prajurit TNI AD.

Advertisement Sosialisasi tersebut tidak hanya sebatas menyampaikan informasi penerimaan, tetapi juga memberikan motivasi kepada generasi muda agar mempersiapkan diri sejak dini. Persiapan meliputi kondisi kesehatan, kemampuan jasmani, mental, kedisiplinan, serta kelengkapan administrasi sesuai ketentuan.

Dandim berharap semakin banyak pemuda Kapuas Hulu yang mengetahui peluang pengabdian melalui TNI AD dan berani mengikuti proses seleksi secara resmi.

"Kita minta Babinsa agar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti mekanisme penerimaan prajurit sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Para calon prajurit diminta tidak mudah tergiur janji kelulusan dari pihak-pihak tertentu yang meminta imbalan uang. Masyarakat diimbau mencari informasi melalui kanal resmi rekrutmen TNI AD dan tidak mempercayai praktik percaloan.

Dengan informasi yang benar, diharapkan para pemuda dapat mempersiapkan diri secara maksimal tanpa terbebani janji-janji kelulusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.