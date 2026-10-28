Lasarus dan Bupati Sis Tinjau Tebing Longsor di Jantung Putussibau, Puluhan Rumah Terancam

PONTIANAK POST – Ancaman longsor di bantaran Sungai Kapuas, tepatnya di Kampung Prajurit, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, menjadi perhatian serius. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, bersama Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan turun langsung meninjau kondisi tebing yang longsor belum lama ini.

Kunjungan tersebut menjadi langkah penting untuk mendorong percepatan penanganan tebing yang kian mengkhawatirkan. Pasalnya, penahan tebing yang sebelumnya dibangun menggunakan anggaran negara kini mengalami kerusakan parah akibat terjangan arus Sungai Kapuas.

Di atas tebing yang longsor itu, terdapat puluhan rumah warga yang berpotensi terdampak apabila terjadi longsor susulan. Kondisi ini membutuhkan penanganan serius agar keselamatan masyarakat dan permukiman di pusat Kota Putussibau tetap terjaga.

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“Ini penanganan longsor di tebing Sungai Kapuas, Kampung Prajurit. Ini dulu pernah ditangani. Kalau kita lihat, penahan tebingnya sudah hancur,” kata Lasarus saat meninjau lokasi belum lama ini.

Lasarus menegaskan, penanganan tebing longsor tersebut harus menjadi perhatian bersama. Ia mengungkapkan rencana pembangunan penahan tebing baru yang akan diintegrasikan dengan penahan tebing yang telah berdiri kokoh di kawasan depan Pendopo Bupati Kapuas Hulu.

Advertisement "Jika terealisasi, pembangunan tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan bantaran Sungai Kapuas di kawasan pusat kota sekaligus meminimalkan risiko longsor yang mengancam rumah warga," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan agar perencanaan teknis dilakukan secara matang. Jajaran Sumber Daya Air diminta mengkaji kondisi arus sungai, karakteristik tebing, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya longsor sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.

Menurutnya, konstruksi penahan tebing harus dirancang sesuai kondisi lapangan agar mampu menahan tekanan arus Sungai Kapuas dan memberikan perlindungan jangka panjang.

Dalam peninjauan tersebut, Lasarus juga menyoroti keberadaan gundukan pasir dan kerikil di seberang sungai. Material yang menumpuk itu diduga memengaruhi arah arus sehingga aliran air menghantam tebing di Kampung Prajurit dengan lebih kuat.

Ia meminta kondisi tersebut dikaji secara teknis untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah pemanfaatan material pasir dan kerikil tersebut sebagai bagian dari kebutuhan pembangunan tanggul, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.