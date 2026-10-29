Cairkan Rp23,5 Miliar hingga September, BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Ribuan Pekerja Kapuas Hulu

PONTIANAK POST - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kapuas Hulu membayarkan manfaat klaim sebesar Rp23,5 miliar kepada peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat selama periode Januari hingga September 2026.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kapuas Hulu Faisal menjelaskan pembayaran manfaat klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan tersebut terdiri dari berberapa program jaminan mulai dari Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 1.238 klaim dengan pembayaran sebesar Rp12,9 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 212 klaim dengan pembayaran Rp1,9 miliar, Jaminan Kematian (JKM) 226 klaim sebesar Rp8,1 miliar, Jaminan Pensiun (JPN) 25 klaim sebesar Rp293,3 juta, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 83 klaim sebesar Rp153,9 juta dan terakhir pembayaran beasiswa 23 klaim sebesar Rp93,5 juta.

"Jadi total yang sudah kita bayar manfaat klaim ada sebanyak 1.807 sebesar Rp23,5 miliar," katanya, Rabu (28/10).

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Faisal mengatakan pembayaran manfaat tersebut merupakan bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami risiko sosial maupun risiko kerja.

Ia menjelaskan penerima manfaat berasal dari berbagai kelompok pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta, meliputi aparatur, pegawai kontrak, pekerja keagamaan, serta pekerja rentan yang memperoleh perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Advertisement Menurut Faisal, pembayaran klaim diberikan sesuai ketentuan program kepada peserta atau ahli waris yang memenuhi persyaratan setelah mengalami risiko kerja maupun risiko lain yang dijamin dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Ia mengatakan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan santunan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, tetapi juga menjadi jaring pengaman sosial untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja ketika menghadapi risiko.

"Karena itu BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong pemerintah daerah, badan usaha, serta pemberi kerja, agar mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga perlindungan dapat dirasakan lebih luas," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Faizal Rachman, menegaskan bahwa pembayaran manfaat klaim merupakan wujud nyata perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dirasakan peserta dan keluarganya ketika menghadapi risiko.

“Pembayaran manfaat sebesar Rp23,5 miliar di Kapuas Hulu menunjukkan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya. Kami terus mendorong pemerintah daerah, pemberi kerja, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas kepesertaan, agar semakin banyak pekerja, baik formal maupun informal, memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko yang dijamin program,” ujar Faizal.