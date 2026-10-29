Atlet Karate Siap Berlaga di Porprov Kalbar 2026, Forki Kapuas Hulu Siapkan Bonus

PONTIANAK POST - Meskipun tidak mendapatkan pendanaan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu) tetap berkomitmen mengirimkan atletnya bertanding di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Pontianak.

"Di Porprov 2026 di Pontianak, kita sudah berlaga. Kita sudah menyiapkan atlet terbaik kita," kata Mustawadin Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Forki Kapuas Hulu, Kamis (29/10).

Mus mengatakan, untuk di Porprov 2026, Forki Kapuas Hulu hanya mengikuti satu nomor yakni Kumite (laga). Saat ini kata Mus, atlet Karate masih menjalani latihan untuk pemantapan fisik dan strategi di Pontianak. Maka dari itu dirinya yakin dan optimis atlet Karate yang bertanding nanti mampu bersaing dengan atlet Karate daerah lain.

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"Kita target di Porprov 2026 itu dua medali. Mudah-mudahan ini tercapai. Untuk Cabor Karate akan bertanding pada tanggal 10-11 November 2026," ucapnya.

Mus juga mengatakan, untuk memberikan motivasi kepada atletnya, pihaknya memberikan uang saku sebesar Rp1 juta dan dirinya juga menjanjikan akan memberikan bonus kepada atlet yang mendapatkan medali baik itu Emas, Perak dan Perunggu. "Apalagi jika mereka ini bisa meraih medali emas, kita sudah siapkan bonus untuk mereka," ucapnya.

Advertisement Selain itu Mus juga mengucapkan terimakasih kepada Kerua Ayak Gacor Karate Klub yakni Yakobus Abun (Untung) dan pihak lain yang telah memberikan suportnya kepada Forki Kapuas Hulu.

Sementara itu Erdamsyah Ketua Harian Forki Kapuas Hulu mengatakan, atlet Karateny sudah siap berlaga karena sudah menjalani proses latihan yang tinggi hingga saat ini. "Saat ini mereka masih mengasah kemampuan di Pontianak," tuturnya.

Erdamsyah mengatakan, meskipun tidak banyak atlet Karate yang diturunkan pada Porprov 2026 ini, dirinya tetap yakin target yang sudah ditentukan itu sudah tercapai. "Kita mohon dukungan masyarakat Kapuas Hulu agar atlet Karate kita bisa meraih medali," ucapnya.

Sementara itu Yakobus Abun (Untung) Ketua Ayak Gacor Karate Klub mengatakan, dirinya hanya berharap kepada atlet Karate Kapuas Hulu bisa tampil baik dan juara di Porprov 2026. "Saya ingatkan untuk atlet dalam bertanding dapat menjungjung tinggi sportivitas," ucapnya.