Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kapuas Hulu

Atlet Karate Siap Berlaga di Porprov Kalbar 2026, Forki Kapuas Hulu Siapkan Bonus

T
Penulis: Taufik As
Pengurus Forki Kapuas Hulu siap berangkat menuju Porprov Kalbar 2026. (ISTIMEWA)
Pengurus Forki Kapuas Hulu siap berangkat menuju Porprov Kalbar 2026. (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST - Meskipun tidak mendapatkan pendanaan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu) tetap berkomitmen mengirimkan atletnya bertanding di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Pontianak.

"Di Porprov 2026 di Pontianak, kita sudah berlaga. Kita sudah menyiapkan atlet terbaik kita," kata Mustawadin Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Forki Kapuas Hulu, Kamis (29/10).

Mus mengatakan, untuk di Porprov 2026, Forki Kapuas Hulu hanya mengikuti satu nomor yakni Kumite (laga).  Saat ini kata Mus, atlet Karate masih menjalani latihan untuk pemantapan fisik dan strategi di Pontianak. Maka dari itu dirinya yakin dan optimis atlet Karate yang bertanding nanti mampu bersaing dengan atlet Karate daerah lain.

Advertisement

Baca Juga: Sambo Kapuas Hulu Siap Pertahankan Juara Umum di Porprov 2026

"Kita target di Porprov 2026 itu dua medali. Mudah-mudahan ini tercapai. Untuk Cabor Karate akan bertanding pada tanggal 10-11 November 2026," ucapnya.

 Mus juga mengatakan, untuk memberikan motivasi kepada atletnya, pihaknya memberikan uang saku sebesar Rp1 juta dan dirinya juga menjanjikan akan memberikan bonus kepada atlet yang mendapatkan medali baik itu Emas, Perak dan Perunggu. "Apalagi jika mereka ini bisa meraih medali emas, kita sudah siapkan bonus untuk mereka," ucapnya.

Advertisement

Selain itu Mus juga mengucapkan terimakasih kepada Kerua Ayak Gacor Karate Klub yakni Yakobus Abun (Untung) dan pihak lain yang telah memberikan suportnya kepada Forki Kapuas Hulu.

Sementara itu Erdamsyah Ketua Harian Forki Kapuas Hulu mengatakan, atlet Karateny sudah siap berlaga karena sudah menjalani proses latihan yang tinggi hingga saat ini.  "Saat ini mereka masih mengasah kemampuan di Pontianak," tuturnya.

Baca Juga: Pontianak Juara Umum Kejurda Shorinji Kempo se-Kalbar, Bidik Prestasi di Porprov

Erdamsyah mengatakan, meskipun tidak banyak atlet Karate yang diturunkan pada Porprov 2026 ini, dirinya tetap yakin target yang sudah ditentukan itu sudah tercapai. "Kita mohon dukungan masyarakat Kapuas Hulu agar atlet Karate kita bisa meraih medali," ucapnya.

Sementara itu Yakobus Abun (Untung) Ketua Ayak Gacor Karate Klub mengatakan, dirinya hanya berharap kepada atlet Karate Kapuas Hulu bisa tampil baik dan juara di Porprov 2026. "Saya ingatkan untuk atlet dalam bertanding dapat menjungjung tinggi sportivitas," ucapnya.

Untung mengatakan, dirinya tetap berkomitmen untuk mendukung pengembangan olahraga Karate Kapuas Hulu sesuai dengan kemampuan dirinya. "Yang jelas tetap suport olahraga Karata ini sampai kapan pun," pungkasnya. (fik)

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Bidik 10 Besar Porprov Kalbar 2026, Kapuas Hulu Ikuti 31 Cabor

Bidik 10 Besar Porprov Kalbar 2026, Kapuas Hulu Ikuti 31 Cabor

Persiapan sudah 95 persen! KONI Kapuas Hulu mantap berangkatkan 31 cabor ke Porprov 2026. Cabor mandiri dapat apresiasi khusus.

Sambo Kapuas Hulu Siap Pertahankan Juara Umum di Porprov 2026

Sambo Kapuas Hulu Siap Pertahankan Juara Umum di Porprov 2026

Bermodal semangat juang tinggi, kontingen Sambo asal Kapuas Hulu siap pertahankan gelar juara umum di Porprov 2026.

Pontianak Juara Umum Kejurda Shorinji Kempo se-Kalbar, Bidik Prestasi di Porprov

Pontianak Juara Umum Kejurda Shorinji Kempo se-Kalbar, Bidik Prestasi di Porprov

Pontianak juara umum Kejurda Shorinji Kempo Kalbar 2026 dengan enam emas dan tiga perunggu, bidik gelar di Porprov.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer