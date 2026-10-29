Bidik 10 Besar Porprov Kalbar 2026, Kapuas Hulu Ikuti 31 Cabor

PONTIANAK POST - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kapuas Hulu sudah mendaftarkan 31 Cabang Olahraga (cabor) untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) XIV Tahun 2026 dari jumlah 41 Cabor yang ada.

"Untuk progres saat ini kita sudah mendaftarkan 31 Cabor pada Porprov 2026," kata Buhari Muslim Sekretaris KONI Kapuas Hulu, Kamis (29/10).

Pria disapa Unggal ini mengatakan, bahwa dari 41 cabor, ada sepuluh cabor yang tidak mengikuti Porprov 2026. Dimana sepuluh cabor tersebut pertimbangannya karena kepengurusan yang tidak aktif, kemudian ada juga cabor yang atletnya tidak memadai untuk ikut Porprov.

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"Kita juga mengapresiasi kepada cabor yang mengikuti Porprov dengan dana mandiri," ucapnya.

Unggal mengatakan, untuk persiapan KONI menjelang Porprov ini sudah mencapai 95 persen. "Para kontingen direncanakan akan dilepas pejabat Pemerintah Daerah pada pertengahan November 2026," tuturnya.