Bidik 10 Besar Porprov Kalbar 2026, Kapuas Hulu Ikuti 31 Cabor
PONTIANAK POST - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kapuas Hulu sudah mendaftarkan 31 Cabang Olahraga (cabor) untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) XIV Tahun 2026 dari jumlah 41 Cabor yang ada.
"Untuk progres saat ini kita sudah mendaftarkan 31 Cabor pada Porprov 2026," kata Buhari Muslim Sekretaris KONI Kapuas Hulu, Kamis (29/10).
Pria disapa Unggal ini mengatakan, bahwa dari 41 cabor, ada sepuluh cabor yang tidak mengikuti Porprov 2026. Dimana sepuluh cabor tersebut pertimbangannya karena kepengurusan yang tidak aktif, kemudian ada juga cabor yang atletnya tidak memadai untuk ikut Porprov.
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"Kita juga mengapresiasi kepada cabor yang mengikuti Porprov dengan dana mandiri," ucapnya.
Unggal mengatakan, untuk persiapan KONI menjelang Porprov ini sudah mencapai 95 persen. "Para kontingen direncanakan akan dilepas pejabat Pemerintah Daerah pada pertengahan November 2026," tuturnya.
Lanjut Unggal, dirinya berharap bagaimana masing-masing cabor bisa meningkatkan prestasi di Porprov 2026. "Bagi cabor yang sudah berprestasi pada porprov 2022 sebelumnya bisa mempertahankan prestasi yang dicapai. Karena target kita pada Porprov 2026 ini bagaimana bisa masuk 10 besar," pungkasnya. (fik)