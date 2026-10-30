Berlaga di Porprov Kalbar 2026, Ratusan Atlet Kapuas Hulu Dilindungi BPJS

PONTIANAK POST - Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI) Kabupaten Kapuas Hulu memberikan perlindungan bagi 331 atlet dari 31 Cabang Olahraga (Cabor) yang bertanding dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalbar tahun 2026.

Perlindungan berupa BPJS Ketenagakerjaan itu diberikan karena ratusan atlet dari 31 Cabor yang diikuti untuk antisipasi berbagai hal negatif, terutama saat bertanding maupun berlatih dan selama mengikuti Pekan Olahraga Provinsi tingkat Kalbar.

Sekretaris KONI Kapuas Hulu Buhari Muslim berharap perlindungan berupa BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan dapat membuat atlet makin aman dan tenang saat membela daerah di tiap pertandingan.

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”Iya, ratusan atlet dari 31 Cabor kita daftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan, ini tentu kita harapkan banyak bermanfaat bagi atlet nantinya," katanya, Jumat (30/10).

Sementara itu Faisal Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu menyambut baik dan mengapresiasi langkah KONI Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memastikan seluruh atlet yang akan berlaga pada Porprov terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan.

Advertisement "Bagi kami, atlet bukan hanya pejuang prestasi yang membawa nama daerah, tetapi juga individu yang perlu mendapatkan perlindungan atas risiko yang dapat terjadi selama menjalankan aktivitas olahraganya. Kita memahami bahwa dalam setiap latihan maupun pertandingan, selalu ada risiko cedera dan kecelakaan yang tidak dapat diprediksi," ujarnya.

Faisal mengatakan, melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, para atlet diharapkan dapat berlatih dan bertanding dengan lebih tenang, sehingga dapat fokus memberikan kemampuan terbaiknya untuk mengharumkan nama Kabupaten Kapuas Hulu.

"Perlindungan ini merupakan bentuk nyata kehadiran jaminan sosial bagi para atlet. Harapan kami, semangat meraih prestasi harus berjalan beriringan dengan kepastian perlindungan. Karena bagi kami, atlet tidak hanya perlu didorong untuk menjadi juara, tetapi juga perlu dilindungi ketika menghadapi risiko," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, 313 atlet dilindungi BPJS Ketenagakerjaan selama mengikuti Porprov, perlindungan tersebut berupa jaminan kecelakaan kerja dan kematian.