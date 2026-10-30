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Kapuas Hulu

Terima Santunan Kematian Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, Ahli Waris Ucapkan Terima Kasih

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Penulis: Taufik As
Ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu saat menerima santunan dari BPJS pada Jumat (30/10). (ISTIMEWA)
Ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu saat menerima santunan dari BPJS pada Jumat (30/10). (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kapuas Hulu menyerahkan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar Rp70 juta kepada ahli waris Nyaluk warga Desa Lauk Kecamatan Putussibau Utara yang merupakan Pekerja Mandiri Petani yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, Jumat (30/10)

Penyerahan santunan tersebut diserahkan langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan diterima langsung oleh ahli waris Salendang yang merupakan istri Nyaluk.

Penyerahan manfaat tersebut menjadi bukti pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, terlebih risiko kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

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Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu, Faisal menyampaikan bahwa Nyaluk terdaftar sebagai peserta BPJS  sejak Agustus 2025.

"Kita tidak pernah tahu kapan risiko akan datang. Karena itu perlindungan pekerja jangan ditunda, harus dimulai sejak pekerja mulai bekerja,” kata Faisal.

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Ia mengatakan, karena kecelakaan terjadi ketika almarhum sedang menjalankan pekerjaannya, ahli waris berhak menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Faisal menegaskan, manfaat tersebut merupakan hak almarhum dan ahli waris yang harus dipastikan diterima secara cepat dan tepat.

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“Tidak ada santunan sebesar apa pun yang dapat menggantikan kehadiran almarhum bagi keluarganya. Ini adalah hak almarhum dan ahli waris. Kami hadir sebagai bagian dari kehadiran negara untuk memastikan hak tersebut diterima keluarga dengan cepat dan tepat,” jelasnya.

Sementara itu Nyaluk istri Almarhum mengucapkan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan atas santunan kematian suaminya yang diberikan tersebut.

“Kami berterima kasih atas komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan hak-hak suami saya yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

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Editor : Miftahul Khair
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