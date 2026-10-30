Insiden Pemukulan Warga: Kapolres Kapuas Hulu Akui Salah, Minta Maaf dan Siap Diadat

PONTIANAK POST – Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada Iki Adi, warga yang diduga dipukul saat kegiatan kerja bakti (kurve) di Terminal Kedamin, Jumat (30/10/2026).

Permohonan maaf itu disampaikan langsung dalam pertemuan bersama Iki dan keluarganya di ruang Kapolres Kapuas Hulu, sekitar pukul 13.30 WIB. Pertemuan tersebut digelar setelah video dugaan pemukulan oleh Kapolres terhadap warga itu beredar dan menjadi perhatian masyarakat.

Advertisement Dalam pertemuan tersebut, Wisnu mengakui kekhilafan, menyampaikan penyesalan, serta menyatakan kesediaannya mengikuti ketentuan hukum adat yang berlaku.

“Saya mengakui kesalahan tersebut, menyampaikan penyesalan, serta menyatakan kesediaannya untuk mengikuti ketentuan hukum adat yang berlaku,” demikian pernyataan Kapolres dalam pertemuan tersebut.

Wisnu berharap permohonan maafnya dapat diterima dan peristiwa itu menjadi momentum untuk mempererat hubungan persaudaraan dengan masyarakat.

Advertisement Pertemuan tersebut turut dihadiri Dandim 1206/Putussibau Letkol Arm Andreas Prabowo Putro, jajaran Polres Kapuas Hulu, Ketua DPD Satria Borneo Raya Kapuas Hulu Yohanes, perwakilan anggota TBBR, keluarga Iki, serta masyarakat yang terlibat dalam insiden tersebut.

Dandim 1206/Putussibau Letkol Arm Andreas Prabowo Putro mengajak seluruh pihak mengedepankan sikap saling memaafkan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Insiden ini jangan dibesarkan, mari kita saling memaafkan dan masalah ini juga sudah selesai,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Satria Borneo Raya Kapuas Hulu Yohanes mengapresiasi Kapolres yang telah memfasilitasi pertemuan dan menunjukkan itikad baik dengan mengakui kesalahan serta menyampaikan permohonan maaf.