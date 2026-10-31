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Kapuas Hulu

Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalani Hukum Adat, Tokoh PAN dan TBBR Apresiasi Sikap Legowo

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Penulis: Taufik As
Pertemuan langsung Kapolres Kapuas Hulu bersama keluarga Iki bersama Dandim, TBBR serta Ketua DPD Satria Borneo Raya Kapuas Hulu di ruang Kapolres Kapuas Hulu. (ISTIMEWA)
Pertemuan langsung Kapolres Kapuas Hulu bersama keluarga Iki bersama Dandim, TBBR serta Ketua DPD Satria Borneo Raya Kapuas Hulu di ruang Kapolres Kapuas Hulu. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Insiden dugaan pemukulan terhadap warga Kapuas Hulu, Iki Adi, oleh Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra di Terminal Kedamin, Jumat (30/10/2026), terus menjadi sorotan masyarakat.

Di tengah perhatian publik terhadap peristiwa tersebut, sejumlah tokoh di Kapuas Hulu menyampaikan pandangan dan apresiasi terhadap sikap Kapolres yang telah mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban dan keluarga, serta menyatakan kesediaannya menjalani penyelesaian sesuai hukum adat.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, menilai insiden tersebut merupakan kekhilafan manusia yang patut menjadi pelajaran bersama.

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“ Saya melihat insiden pemukulan yang dilakukan Kapolres Kapuas Hulu tersebut merupakan suatu kehilafan sebagai manusia,” kata Wahyudi, Sabtu (31/10/2026).

Mantan Wakil Bupati Kapuas Hulu itu menilai, saat kejadian di Terminal Kedamin, Kapolres sebenarnya ingin melakukan penataan terminal agar menjadi lebih baik. Namun, menurutnya, kemungkinan terdapat sesuatu yang dianggap janggal sehingga Kapolres kehilangan kendali.

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Wahyudi berharap persoalan tersebut tidak terus diperbesar, mengingat kedua pihak telah menempuh penyelesaian secara damai.

“Justru saya respek sama beliau dengan berjiwa besar mengakui kesalahannya dan siap dihukum adat. Meskipun saya belum lama mengenal beliau,” ujarnya.

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Senada dengan Wahyudi, Ketua Pasukan Merah TBBR Kapuas Hulu, Melki Belulux, juga menanggapi insiden yang melibatkan Kapolres dan seorang pemuda di Terminal Kedamin.

Melki mengatakan setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Ia mengapresiasi sikap Kapolres yang telah mengakui kekhilafan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban serta keluarganya.

“Insiden yang melibatkan Kapolres Kapuas Hulu dengan seorang pemuda di Terminal Kedamin Putussibau adalah suatu bentuk kekhilafan seseorang. Ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua,” ungkap Melki.

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Editor : Rafael B. Junior
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