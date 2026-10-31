APDESI Merah Putih Desak Kepastian Nasib Desa, DPRD Kapuas Hulu Soroti Legalitas Dusun

PONTIANAK POST – Persoalan kepastian hukum, kesejahteraan aparatur, hingga pengakuan administratif dusun menjadi sorotan dalam audiensi DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Kapuas Hulu dengan DPRD, Jumat (30/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, APDESI Merah Putih menyampaikan lima rekomendasi yang dinilai penting untuk menjawab berbagai persoalan pemerintahan desa. DPRD Kapuas Hulu menyatakan menerima aspirasi tersebut dan siap menindaklanjutinya, terutama terkait legalitas dusun yang belum tercatat dalam administrasi pemerintahan.

Audiensi itu dihadiri sejumlah Ketua dan Anggota DPRD Kapuas Hulu, Asisten I Sekretaris Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

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Ketua APDESI Merah Putih Kapuas Hulu, Midun, mengatakan lima rekomendasi tersebut merupakan hasil perhatian terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pemerintah desa.

Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan organisasi pemerintah desa agar persoalan di tingkat desa tidak terus berlarut tanpa kepastian regulasi dan solusi kebijakan.

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APDESI Merah Putih mengusulkan lima hal utama, yakni: Pemberian penghargaan atau insentif purna tugas bagi kepala desa dan aparatur desa. Kejelasan regulasi pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa. Pengakuan administratif terhadap dusun yang belum tercantum dalam peraturan daerah. Penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) dan anggaran operasional pemerintah desa. Kejelasan standar atribut dan pakaian dinas kepala desa serta aparatur desa.

Midun menegaskan, penghargaan bagi aparatur yang telah menyelesaikan masa pengabdian merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sementara itu, kejelasan regulasi pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa dinilai penting untuk menjamin proses yang transparan, objektif, serta memiliki dasar hukum yang kuat.

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Salah satu persoalan yang menjadi perhatian APDESI adalah keberadaan dusun yang secara faktual telah ada dan dihuni masyarakat, tetapi belum tercantum atau belum mendapat pengakuan administratif dalam peraturan daerah.

Midun menilai, kondisi tersebut perlu segera ditangani melalui pendataan, penataan, dan pengakuan administratif agar masyarakat serta perangkat kewilayahan memperoleh kepastian administrasi dan pelayanan pemerintahan.

“Persoalan ini penting agar keberadaan dusun, masyarakat, serta perangkat kewilayahan mendapatkan kepastian administrasi dan pelayanan pemerintahan,” jelasnya.