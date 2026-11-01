Akhir Insiden Pemukulan: Keluarga Iki Adi Beri Maaf, Kapolres Kapuas Hulu Jalani Hukum Adat

PONTIANAK POST – Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra menjalani penyelesaian melalui hukum adat Dayak Ketemenggungan Punan Uheng Kereho terkait insiden pemukulan terhadap warga bernama Iki Adi. Proses tersebut menandai berakhirnya persoalan melalui kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Penyelesaian secara adat berlangsung khidmat pada Sabtu (31/10), sekitar pukul 15.00 WIB, di Rumah Ketua Adat Dusun Nanga Era Desa Cempaka Baru, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.

Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, IPTU Jamali, menjelaskan bahwa proses penyelesaian melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran kepolisian, pemangku adat, organisasi masyarakat, keluarga Iki Adi, hingga pihak-pihak terkait lainnya.

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Sejumlah pihak yang hadir di antaranya Kasat Intelkam M. Alexander, Kasi Propam AKP Dedy Mulyadi, Ketua Umum Ormas SABER Kalbar Agustinus, Ketua DPD Ormas SABER Kapuas Hulu Yohanes, Tumenggung Suku Dayak Punan Uheng Kereho Yohanes Sungkin, serta Kepala Adat Kompleks Desa Cempaka Baru Hermanus Bucher.

Turut hadir keluarga Iki Adi, pemilik warung kopi Kristian Kalis, dan anggota SABER Kapuas Hulu. Kesepakatan perdamaian dituangkan dalam berita acara penyelesaian melalui adat Dayak Ketemenggungan Punan Uheng Kereho.

Advertisement Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dengan mengedepankan nilai-nilai adat, persaudaraan, dan saling memaafkan.

Kapolres Kapuas Hulu selaku pihak pertama mengakui kesalahan, menyatakan bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi, serta bersedia memenuhi sanksi adat sesuai ketentuan adat Dayak Punan Uheng Kereho. Sementara itu, pihak kedua menyatakan menerima penyelesaian tersebut dan memberikan maaf atas peristiwa yang terjadi.

Kedua pihak juga sepakat bahwa setelah seluruh ketentuan penyelesaian adat dilaksanakan, persoalan dinyatakan selesai dan tidak menjadi dasar tuntutan lanjutan di kemudian hari.

“Berita acara perdamaian ditandatangani kedua belah pihak secara sadar, tanpa tekanan maupun paksaan, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta disaksikan para pemangku adat dan saksi-saksi yang hadir,” kata Jamali.

Jamali mengatakan, setelah proses perdamaian, keluarga Iki Adi telah menerima hasil keputusan adat tersebut. Dukungan dan penerimaan juga disampaikan oleh Ormas SABER serta Ormas TBBR Kapuas Hulu.