Terjatuh Saat Pasang Pukat di Sungai Kapuas, Pemuda 21 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia di Hari Ke-3

PONTIANAK POST - Setelah tiga hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di Sungai Kapuas, Kuwierianus Mardi (21), akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada Sabtu (31/10) sekitar pukul 06.00 WIB di wilayah perairan Desa Ujung Bayur, Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

Penemuan korban tersebut mengakhiri operasi pencarian yang melibatkan personel kepolisian, Tim SAR, BPBD, Polair, unsur pemerintah kecamatan, serta masyarakat setempat. Setelah berhasil ditemukan, jenazah korban langsung dievakuasi oleh tim gabungan menuju Dusun Penyeluang, Desa Penyeluang, Kecamatan Bika, untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, IPTU Jamali, menyampaikan bahwa korban ditemukan setelah tim gabungan melakukan pencarian dan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Kapuas menuju arah hilir.

Advertisement Baca Juga: Pencarian Hari Ketiga, Tim SAR Temukan Jenazah Anak yang Tenggelam di Sungai Kapuas Melawi

“Peristiwa nahas tersebut bermula pada Kamis (29/10) sekitar pukul 06.30 WIB. Saat itu, korban bersama sejumlah rekannya sedang berada di Sungai Kapuas untuk memasang jaring pukat,” katanya, Minggu (1/11).

Jamali menjelaskan, ketika jaring baru terpasang sekitar dua pelampung, korban tiba-tiba terjatuh dari sampan dan tercebur ke sungai.

Advertisement “Melihat kejadian tersebut, rekan-rekan korban langsung berusaha memberikan pertolongan. Akan tetapi, korban dengan cepat tenggelam dan tidak terlihat kembali ke permukaan,” tutur Jamali.

Kemudian, kondisi sungai yang cukup dalam, arus yang deras, serta jarak lokasi kejadian dari tepian sungai menjadi kendala dalam upaya pertolongan awal.

Baca Juga: Pelajar 14 Tahun Ditemukan Meninggal Setelah Tenggelam di Sungai Kapuas Sintang

“Sejak laporan diterima, personel Polres Kapuas Hulu bersama Polsek Bika, Bhabinkamtibmas, unsur pemerintah kecamatan, BPBD, Tim SAR, Polair, dan masyarakat terus melakukan koordinasi serta penyisiran di sekitar lokasi kejadian hingga ke wilayah hilir Sungai Kapuas,” ujarnya Kasi Humas.

Lebih Jamali, dalam proses penanganan tersebut, Bhabinkamtibmas Desa Penyeluang, Brigadir Polisi Pilipus Julius, juga melakukan koordinasi dengan pihak keluarga sekaligus memberikan pendampingan dan dukungan moril kepada keluarga korban.

“Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban diketahui memiliki riwayat sering mengalami pingsan secara tiba-tiba. Keluarga juga telah menyatakan menerima dan mengikhlaskan kepergian korban serta tidak akan menuntut pihak mana pun atas kejadian tersebut,” tutur Jamali.