Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

PONTIANAK POST - Status dusun yang tidak masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) secara hukum dianggap ilegal atau tidak diakui secara administratif oleh negara. Ini terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedikitnya ada sembilan dusun di sembilan Desa di Kapuas Hulu yang status dusunnya tidak masuk dalam Perda Kabupaten Kapuas Hulu. Bahkan ada di satu desa yang masih mengusulkan 2-3 nama untuk perubahan nama dusun tersebut.

Plt Kabid Pemdes DPMD Kapuas Hulu Flora Simba, menyampaikan memang benar ada 9 desa di Kapuas Hulu terdapat dusun yang status wilayahnya tidak masuk dalam Perda Kabupaten Kapuas Hulu.

Flora menjelaskan sembilan desa yang terdapat dusunnya tidak masuk dalam Perda Kabupaten Kapuas Hulu yakni Desa Sirajaya Dusun Sirak Maniak, Desa Riam Panjang Dusun Sungai Buluh, Desa Segiam Dusun Taman Tapah, Riam, dan Santu. Desa Kalis Raya Dusun Korma Jaya, Cempaka Putih.

Desa Kensurai Dusun Landau Belahan, Desa Nanga Kantuk Dusun Lalang, Desa Ingko Tambe Dusun Idullingga Kalomba. Desa Nanga Suhaid Dusun Kampung Baru, Kampung Masjid dan Kampung Kraton dan Desa Sungai Antu Dusun Sungai Antu dan Sungai Nasak.

Advertisement "Jadi dusun-dusun yang ada ini merupakan dusun baru sehingga tidak masuk dalam Perda Kabupaten Kapuas Hulu," katanya, Senin (2/11).

Flora mengatakan, untuk masuk dalam Perda, Pemerintah Daerah bersama anggota DPRD Kapuas Hulu harus membuat Perda baru terkait pembentukan dusun.

"Karena kita juga tidak bisa berbuat banyak karena selama ini kita juga masih mengacu Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 tahun 2029 tentang pembentukan desa dan dusun di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2009," ujarnya.

Maka dari itu kata Flora, pihaknya juga sangat membutuhkan dorongan dari DPRD Kapuas Hulu untuk pembentukan Perda ini. "Kedepan kita upayakan akan membuat rencana peraturan baru terkait pembentukan dusun tersebut agar tercover dalam administrasi Pemerintahan Desa," ujarnya.

Sambung Flora, dengan tidak masuknya dusun dalam Perda Kabupaten Kapuas Hulu maka akan berpengaruh langsung terhadap penghasilan tetap bagi perangkat desa terutama kepala dusun.