Tiga Bulan Terakhir, 13 Tersangka Kasus Narkoba Ditangkap di Wilayah Kapuas Hulu

PONTIANAK POST – Peredaran gelap narkotika masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam kurun waktu Agustus hingga Oktober 2026, Polres Kapuas Hulu mengungkap 13 kasus tindak pidana narkotika dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka.

Dari serangkaian pengungkapan tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu menyita barang bukti berupa sabu dengan berat bruto 14,93 gram, ganja seberat 2,24 gram, serta 20 butir pil ekstasi.

Pengungkapan kasus ini tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Suhaid, Putussibau Selatan, dan Jongkong, serta beberapa wilayah lainnya.

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Capaian tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika masih menjangkau berbagai kecamatan di Kapuas Hulu. Penindakan kepolisian menjadi langkah penting untuk memutus rantai peredaran sekaligus mencegah dampak narkoba yang mengancam masyarakat, terutama generasi muda.

Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, IPTU Jamali, menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mempersempit ruang gerak para pelaku.

Advertisement Menurutnya, kepolisian akan terus mengintensifkan langkah penegakan hukum dan pencegahan guna menekan peredaran serta penyalahgunaan narkotika di wilayah Kapuas Hulu.

Masyarakat juga diminta tidak menutup mata terhadap aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba. Warga diimbau segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

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