Sembunyikan Ekstasi Berlogo Labubu di Bungkus Rokok, Pemuda 23 Tahun Diringkus Polres Kapuas Hulu

PONTIANAK POST – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas Hulu mengamankan seorang pria berinisial AP (23) yang diduga membawa 11 butir pil ekstasi di Jalan Lintas Selatan, Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Minggu (1/11) petang.

Pil yang diduga narkotika tersebut berwarna merah muda dan memiliki logo Labubu. Barang bukti ditemukan petugas di dalam satu klip plastik bening yang disimpan dalam bungkus rokok.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima Satresnarkoba Polres Kapuas Hulu sekitar pukul 14.00 WIB. Informasi tersebut menyebutkan adanya seseorang yang diduga memiliki dan menguasai ekstasi di wilayah Kecamatan Boyan Tanjung.

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Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satresnarkoba yang dipimpin Aipda Erwin langsung melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 17.30 WIB, petugas tiba di lokasi dan melakukan observasi serta pemantauan terhadap seseorang yang dicurigai membawa narkotika menggunakan kendaraan sesuai ciri-ciri yang telah diperoleh.

Sekitar pukul 18.00 WIB, petugas berhasil mengamankan AP. Saat dilakukan pemeriksaan, pria tersebut bersikap kooperatif dan menunjukkan bungkus rokok merek Kalbaco yang berisi satu klip plastik bening dengan 11 butir pil yang diduga ekstasi.

Advertisement Dari interogasi awal, AP mengakui bahwa barang tersebut miliknya dan dibawa dari Pontianak menuju Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain 11 pil tersebut, petugas turut mengamankan uang tunai pecahan Rp10.000 dan satu unit telepon genggam merek Infinix berwarna hijau.

Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, IPTU Jamali membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Ia mengatakan, keberhasilan petugas tidak terlepas dari informasi masyarakat yang segera ditindaklanjuti.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang telah peduli dan berani memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Informasi tersebut sangat membantu tugas kepolisian dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu,” ujar Jamali.

Ia menegaskan, Polres Kapuas Hulu akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dari ancaman penyalahgunaan narkoba.