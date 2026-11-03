Sembunyikan Lima Paket Diduga Sabu dalam Sepatu, Seorang Pria Ditangkap di Bunut Hulu

PONTIANAK POST – Upaya menyelundupkan lima paket narkotika jenis sabu dengan modus menyembunyikannya di dalam sepatu berhasil digagalkan Satresnarkoba Polres Kapuas Hulu. Seorang pria berinisial DK (43) diamankan saat mengambil paket di Desa Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Minggu (1/11).

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat sekitar pukul 12.30 WIB mengenai dugaan pengiriman narkotika dari Pontianak menuju Kecamatan Bunut Hulu.

Menindaklanjuti informasi itu, personel Satresnarkoba Polres Kapuas Hulu langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar Jalan Lintas Selatan, Desa Riam Piyang.

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Sekitar pukul 16.00 WIB, petugas melihat dua orang di lokasi. Salah satunya menerima paket dari seorang pengemudi taksi, sementara seorang lainnya menunggu di atas sepeda motor.

Saat petugas hendak melakukan pemeriksaan, satu orang berhasil melarikan diri. Sementara itu, DK berhasil diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Advertisement Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan lima paket plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu. Paket tersebut disembunyikan di dalam botol kaleng yang diletakkan di dalam sepatu, kemudian dimasukkan ke kotak sepatu dan dikemas dalam kardus air mineral.

Selain barang yang diduga sabu, polisi turut menyita botol kaleng, kotak sepatu, sepasang sepatu, kantong hitam, isolasi, serta satu unit telepon genggam OPPO A60 berwarna biru.

Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, IPTU Jamali menyampaikan, bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil tindak lanjut informasi masyarakat yang dikembangkan melalui penyelidikan.

“Keberhasilan pengungkapan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang memberikan informasi kepada kepolisian. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan Polri dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing,” katanya.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, serta masa depan generasi muda.