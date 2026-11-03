Kontingen Porprov Kapuas Hulu Dilepas, Pemkab Siapkan Bonus Atlet Peraih Medali

PONTIANAK POST – Sebanyak 412 kontingen Kabupaten Kapuas Hulu resmi diberangkatkan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat XIV Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pun menyiapkan bonus atlet yang berhasil meraih medali.

Pelepasan kontingen dilakukan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, di halaman Satap Kapuas Hulu, Selasa (3/11). Sukardi mengatakan, bonus bagi atlet berprestasi akan dianggarkan pada 2027. Namun, besaran bonus belum ditentukan karena akan disesuaikan dengan perolehan medali masing-masing atlet.

"Kita siapkan bonus untuk atlet yang meraih medali, tapi kita belum tahu berapa. Semua tergantung dari perolehan medali di Porprov 2026," kata Sukardi.

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Ia berharap para atlet dapat memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Kapuas Hulu di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Atas nama pemerintah daerah, Sukardi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang telah mempersiapkan diri menghadapi Porprov 2026.

Advertisement Menurutnya, Porprov bukan sekadar ajang mengejar kemenangan dan medali, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan semangat juang, disiplin, kekompakan, dan sportivitas.

"Saya berharap atlet dapat menjaga kesehatan, kekompakan, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas. Percaya diri dan tunjukkan penampilan terbaik yang sudah disiapkan selama ini," ujarnya.

Ia juga meminta pelatih dan ofisial memberikan pendampingan maksimal agar para atlet dapat mengikuti pertandingan dengan baik. Sukardi berharap Porprov kali ini dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Terkait target, Sukardi berharap prestasi Kapuas Hulu dapat meningkat dibandingkan Porprov sebelumnya. Pada Porprov 2022, Kapuas Hulu menempati peringkat ketujuh.

"Kita harap bisa meningkatlah dari tujuh ke enam. Kalau pun tidak, paling penting kita sudah berjuang," ungkapnya.