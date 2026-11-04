Imigrasi Kapuas Hulu Musnahkan 17.772 Arsip dan Empat Printer Paspor Rusak, Ini Penjelasannya

PONTIANAK POST – Kantor Imigrasi Kelas III TPI Kapuas Hulu memusnahkan sebanyak 17.772 berkas arsip fisik substantif dan fasilitatif keimigrasian serta empat unit mesin printer cetak paspor yang berstatus Barang Milik Negara (BMN). Pemusnahan tersebut dilaksanakan di kantor Imigrasi Putussibau, Selasa (3/11).

Pemusnahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan pengelolaan arsip dan aset negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arsip yang dimusnahkan terdiri atas dua kategori, yakni arsip substantif yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi keimigrasian serta arsip fasilitatif yang mencakup dokumen pendukung operasional perkantoran, seperti administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.

Selain arsip, empat unit printer cetak paspor turut dimusnahkan karena mengalami kerusakan berat dan tidak dapat digunakan kembali. Mesin tersebut juga dinilai tidak memiliki nilai manfaat untuk dimanfaatkan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Kabag TUM) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Albertus Santani Fenat, serta Arsiparis Ahli Pertama dan Pengolah Data Informasi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Advertisement Dalam sambutannya, Albertus menegaskan bahwa pemusnahan arsip bukan sekadar menghilangkan dokumen yang sudah tidak digunakan, melainkan bagian penting dari siklus pengelolaan kearsipan.

Menurutnya, setiap tahapan pemusnahan harus dilakukan secara cermat, terukur, dan sesuai ketentuan agar dapat dipertanggungjawabkan.

“Seluruh proses pemusnahan arsip telah melalui tahapan verifikasi, penilaian, pemilahan hingga pertimbangan hukum secara teliti,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pemusnahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang berlaku. Dengan demikian, dokumen yang dimusnahkan merupakan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak lagi memiliki nilai guna sesuai ketentuan.

Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kegiatan tersebut juga bertujuan mengurangi penumpukan dokumen fisik yang membutuhkan ruang penyimpanan dan pemeliharaan secara berkelanjutan.