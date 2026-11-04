Polsek Jongkong Ungkap Dua Kasus Narkoba, Empat Terduga Pelaku Diamankan

PONTIANAK POST – Jajaran Polsek Jongkong, Polres Kapuas Hulu, mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu.

Pengungkapan tersebut dilakukan dalam dua operasi berbeda pada 19 dan 29 Oktober 2026, setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika.

Dalam pengungkapan pertama pada Senin (19/10) sekitar pukul 12.30 WIB, petugas mengamankan seorang pria berinisial A di Jalan Poros Dusun Temenang Lintas, Desa Temenang.

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Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan dua orang saksi, polisi menemukan satu klip plastik berisi barang yang diduga sabu-sabu dengan berat sekitar satu gram. Petugas juga menyita satu unit iPhone 13 dan satu unit sepeda motor Yamaha WR.

Pengungkapan kedua berlangsung pada Kamis (29/10) sekitar pukul 19.30 WIB di kawasan Jalan Jembatan Laut, Desa Jongkong Kanan dan Desa Nanga Serian.

Advertisement Berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika, petugas melakukan penyisiran dan mengamankan dua pria berinisial S dan RK.

Dari penggeledahan yang disaksikan dua orang saksi, polisi menemukan satu klip plastik berisi barang yang diduga sabu-sabu dalam penguasaan salah satu terduga. Berdasarkan pemeriksaan awal, barang tersebut diakui miliknya dan diperoleh dari pria berinisial MB dengan harga Rp800 ribu.

Berbekal keterangan tersebut, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan ke Desa Nanga Serian. Sekitar pukul 24.00 WIB, petugas mengamankan MB di kediamannya.

Dalam penggeledahan yang disaksikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Nanga Serian, polisi menemukan tujuh klip plastik berisi barang yang diduga sabu-sabu, terdiri dari dua klip besar dan lima klip kecil. Petugas turut menyita satu pipet dan satu alat timbang.

Dari kedua pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat orang terduga pelaku dengan barang bukti narkotika yang diperkirakan memiliki berat keseluruhan sekitar dua gram. Selain itu, turut disita empat unit telepon genggam berbagai merek dan dua unit sepeda motor.