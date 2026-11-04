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Kapuas Hulu

Gelar Operasi Patuh Kapuas 2026, Satlantas Polres Kapuas Hulu Utamakan Edukasi Keselamatan

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Penulis: Taufik As
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kapuas Hulu mengintensifkan edukasi dan penertiban tertib berlalu lintas melalui Operasi Patuh Kapuas 2026. (ISTIMEWA)
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kapuas Hulu mengintensifkan edukasi dan penertiban tertib berlalu lintas melalui Operasi Patuh Kapuas 2026. (ISTIMEWA

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PONTIANAK POST – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kapuas Hulu mengintensifkan edukasi dan penertiban tertib berlalu lintas melalui Operasi Patuh Kapuas 2026. Kegiatan yang dipimpin langsung Kasat Lantas AKP Cahya Purnawan itu berlangsung di depan Polsek Kota, Selasa (3/11).

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dengan memberikan imbauan kepada pengendara yang melintas. Personel juga membagikan stiker imbauan tertib berlalu lintas untuk ditempelkan pada kendaraan sebagai pengingat pentingnya keselamatan di jalan raya.

Petugas mengingatkan pengendara agar selalu menggunakan helm berstandar SNI, melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan knalpot tidak standar, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.

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Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, IPTU Jamali mengatakan Operasi Patuh Kapuas 2026 merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

“Melalui kegiatan ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan di jalan raya. Tertib berlalu lintas bukan hanya untuk menghindari sanksi atau teguran petugas, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama dalam menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain,” katanya. 

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Menurut Jamali, pendekatan edukatif dan persuasif diharapkan dapat mendorong masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas serta menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dalam setiap perjalanan.

Polres Kapuas Hulu berkomitmen terus mengedepankan langkah preventif, edukatif, dan persuasif selama Operasi Patuh Kapuas 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. (fik)

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Editor : Miftahul Khair
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