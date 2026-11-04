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Kapuas Hulu

AKP Hafiz Febrandani Resmi Jabat Kasatreskrim Polres Kapuas Hulu, Gantikan AKP Sihar

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Penulis: Taufik As
AKP Hafiz Febrandani Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu yang baru saat diambil sumpahnya.(ISTIMEWA)
AKP Hafiz Febrandani Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu yang baru saat diambil sumpahnya.(ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST– AKP Hafiz Febrandani resmi menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Kapuas Hulu setelah menjalani serah terima jabatan (Sertijab) yang dipimpin langsung Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra, Senin (2/11). AKP Hafiz Febrandani menerima jabatan Kasatreskrim dari pejabat sebelumnya, AKP Sihar Binardi Siagian.

"Dengan jabatan baru tersebut, AKP Hafiz Febrandani diharapkan mampu melanjutkan dan meningkatkan kinerja Satuan Reserse Kriminal Polres Kapuas Hulu, terutama dalam penanganan perkara, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum di wilayah hukum Kapuas Hulu, " kata Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra.

Kapolres berharap pergantian kepemimpinan ini semakin memperkuat komitmen Polres Kapuas Hulu dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

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"Saya tekankan kepada semua personel dapat menjalankan tugas dengan tanggungjawab, integritas dan profesional sesuai jabatan yang diemban, " pungkasnya. (fik)

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Editor : Rafael B. Junior
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